Киев сковали пробки - где проехать труднее всего

Столицу утром, 4 марта, сковали многочисленные пробки и тянучки на дорогах.
Это подтверждают данные Google Maps.
Тянучка наблюдается на просп. Николая Бажана, Соборности, Броварском, Освободителей, Романа Шухевича, Героев Сталинграда, Бандеры, Победы и Любомир Гузар.
Задерживается движение по ул. Братиславской, Скляренко, Миропольской, Кубанской Украины, Киото, Попудренко, Андрея Малышко, Хоткевича, Днепровской набережной, Григория Ващенко, Набережно-Рыбальской, Набережно-Крещатицкой.
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Транспортный коллапс наблюдается в центре столицы. Движение парализовано на Набережном шоссе из-за ДТП в районе пешеходного моста.
Осложненный трафик в направлении правого берега фиксируют на мостах Северном, Метро, Патона, Русановском и Дарницком.
С 7:00 27 февраля до 31 мая Индустриальный путепровод Киева перекрывают на 3 месяца. Начинается 1-й этап капитального ремонта моста.
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