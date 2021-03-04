Киев сковали пробки - где проехать труднее всего

Столицу утром, 4 марта, сковали многочисленные пробки и тянучки на дорогах.

Это подтверждают данные Google Maps.

Автор: скриншот Киев парализовали пробки

Тянучка наблюдается на просп. Николая Бажана, Соборности, Броварском, Освободителей, Романа Шухевича, Героев Сталинграда, Бандеры, Победы и Любомир Гузар.

Задерживается движение по ул. Братиславской, Скляренко, Миропольской, Кубанской Украины, Киото, Попудренко, Андрея Малышко, Хоткевича, Днепровской набережной, Григория Ващенко, Набережно-Рыбальской, Набережно-Крещатицкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дарницкий мост достроят - назвали сроки

Транспортный коллапс наблюдается в центре столицы. Движение парализовано на Набережном шоссе из-за ДТП в районе пешеходного моста.

Осложненный трафик в направлении правого берега фиксируют на мостах Северном, Метро, Патона, Русановском и Дарницком.

С 7:00 27 февраля до 31 мая Индустриальный путепровод Киева перекрывают на 3 месяца. Начинается 1-й этап капитального ремонта моста.