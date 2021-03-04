Киев сковали пробки - где проехать труднее всего

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали основные ошибки правительства в лечении коронавируса
Назвали основные ошибки правительства в лечении коронавируса
Просмотров: 90
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
1 Просмотров: 2169
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
Просмотров: 459
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1252
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1494
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1557
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5832
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 1962
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
6 Просмотров: 1809
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2286
Фото
Все фото
3
5
7
3
3
Блогер запустил тарелку со сливками в лицо патрульному ради видео
Блогер запустил тарелку со сливками в лицо патрульному ради видео
Chevrolet с потерявшим сознание водителем летел по встречной и врезался в BMW
Chevrolet с потерявшим сознание водителем летел по встречной и врезался в BMW
С искореженного внедорожника спасатели достали женщину
С искореженного внедорожника спасатели достали женщину
Фуникулер впервые за 37 лет получит новые вагоны
Фуникулер впервые за 37 лет получит новые вагоны
В столице задержали вооруженного иностранца
В столице задержали вооруженного иностранца
Видео
Все видео
На видео показали, как изменится кинотеатр "Киевская Русь" после капремонта
На видео показали, как изменится кинотеатр "Киевская Русь" после капремонта
Водитель отомстил женщине на дороге и испуганно убежал
Водитель отомстил женщине на дороге и испуганно убежал
Пьяный водитель на Fiat врезался в здание - момент попал на видео
Пьяный водитель на Fiat врезался в здание - момент попал на видео
В столичном метро мужчина упал на колею: момент спасения попал на видео
В столичном метро мужчина упал на колею: момент спасения попал на видео
Столичным метро растянулись гигантски очереди
Столичным метро растянулись гигантски очереди
Интервью
1/5
Полная ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском
Полная ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском
Просмотров: 225
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 882
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
Просмотров: 594
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 351
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1863
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
02 марта 2021
Просмотров: 963
Притягуючи катастрофи
– Привееет, друг! Из Украины? Я люблю Украину! Я сам из Киева, – молодий араб із течкою фотографій біжить пляжем. Ми щойно прилетіли ...
четверг, 04 марта 2021 09:50

Киев сковали пробки - где проехать труднее всего

  Комментировать

Столицу утром, 4 марта, сковали многочисленные пробки и тянучки на дорогах.

Это подтверждают данные Google Maps.

Автор: скриншот
  Киев парализовали пробки
Киев парализовали пробки

Тянучка наблюдается на просп. Николая Бажана, Соборности, Броварском, Освободителей, Романа Шухевича, Героев Сталинграда, Бандеры, Победы и Любомир Гузар.

Задерживается движение по ул. Братиславской, Скляренко, Миропольской, Кубанской Украины, Киото, Попудренко, Андрея Малышко, Хоткевича, Днепровской набережной, Григория Ващенко, Набережно-Рыбальской, Набережно-Крещатицкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дарницкий мост достроят - назвали сроки

Транспортный коллапс наблюдается в центре столицы. Движение парализовано на Набережном шоссе из-за ДТП в районе пешеходного моста.

Осложненный трафик в направлении правого берега фиксируют на мостах Северном, Метро, Патона, Русановском и Дарницком.

С 7:00 27 февраля до 31 мая Индустриальный путепровод Киева перекрывают на 3 месяца. Начинается 1-й этап капитального ремонта моста.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Киев сковали пробки - где проехать труднее всего». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
марта

Микрофон продали за 1 млн 392 тыс. грн

"Чудо" правительства Шмыгаля: год без иммунитета и программы, но в креслах

Концерты The Beatles пикетировали члены Ку-клукс-клана

Зеленский потерял "своего человека": генпрокурора отправили в отставку

Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой

Самое читаемое
Австралийская модель блеснула голым телом на обложке Playboy
Австралийская модель блеснула голым телом на обложке Playboy
10
 Просмотров: 17586
На границе завернули заслуженную артистку России
На границе завернули заслуженную артистку России Просмотров: 10746
&quot;Сплошные правила и запреты&quot;. Украинка работала домработницей в Индии
"Сплошные правила и запреты". Украинка работала домработницей в Индии
6
 Просмотров: 9396
Ведущий ошеломил фанатов новостью о &quot;неприлично частых встречах&quot; с Тиной Кароль
Ведущий ошеломил фанатов новостью о "неприлично частых встречах" с Тиной Кароль
 Просмотров: 8577
Мужчина висел на сухой ветке, женщина лежала под деревом: во дворе нашли тела супругов
Мужчина висел на сухой ветке, женщина лежала под деревом: во дворе нашли тела супругов Просмотров: 6741
Новости Киева
Насильник напал на школьницу в подъезде
Насильник напал на школьницу в подъезде Просмотров: 684
Киевскому пранкеру грозит 5 лет тюрьмы
Киевскому пранкеру грозит 5 лет тюрьмы Просмотров: 639
Блогер запустил тарелку со сливками в лицо патрульному ради видео
Блогер запустил тарелку со сливками в лицо патрульному ради видео
3
 Просмотров: 792
Chevrolet с потерявшим сознание водителем летел по встречной и врезался в BMW
Chevrolet с потерявшим сознание водителем летел по встречной и врезался в BMW
5
 Просмотров: 1305
Гигантский флаг в Киеве "исчезнет" с флагштока
Гигантский флаг в Киеве "исчезнет" с флагштока Просмотров: 396
Больше всего комментируют
4
Поплавский в рокерском стиле презентовал клип на песню "Далі буде"
3
Зеленский вакцинировался от коронавируса
3
"Закарпатье за российскую вакцину": премьер Словакии отличился некорректной шуткой
2
Зеленский может создать новую партию
2
Мишель поделился впечатлениями от визита в Украину
Голосов: 6641
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть