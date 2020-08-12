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среда, 12 августа 2020 16:56

Киев - рекордсмен по долгам за коммунальные услуги в Украине

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Киев - рекордсмен по долгам за коммунальные услуги в Украине
В лидерах также Днепропетровская и Харьковская области. Фото: bigkyiv.com.ua

Киев возглавил список городов - должников Украины за коммунальные услуги. Сумма задолженности составляет 6,1 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

В лидерах должников также Днепропетровская область - 5,2 млрд грн, и Харьковская - 4,6 млрд грн.

По состоянию на 1 июля 2020 года, общая задолженность за услуги коммунальных предприятий составила 29,6 млрд грн. В начале года сумма была на 901,4 млн грн больше.

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Киев "получил титул" самого дорогого города в Украине по рейтингу портала Numbeo. На 2-м месте по дороговизне жизни - Николаев, на третьем - Одесса. Самым бюджетным городом для проживания признали Сумы.

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