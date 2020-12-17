Киев превратится в "туманный Альбион"

Завтра, 18 декабря, ночью и утром в столице прогнозируют туман. Видимость будет 200-500 м - 1-й уровень опасности.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Автор: pixabay.com В Киеве 18 декабря объявляется первый уровень опасности

Во время управления автомобилем в тумане специалисты советуют водителям следующее:

- снизить скорость движения;

- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

- избегать резких маневров на дороге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Туман и ночные морозы: синоптики предупреждают об изменениях давления

За 11 месяцев 2020 года из-за вождения в состоянии опьянения в Украине произошло 4118 ДТП. В результате аварий погибли 97 человек, травмировались 1425.