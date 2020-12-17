Киев превратится в "туманный Альбион"

Завтра, 18 декабря, ночью и утром в столице прогнозируют туман. Видимость будет 200-500 м - 1-й уровень опасности.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Во время управления автомобилем в тумане специалисты советуют водителям следующее:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
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За 11 месяцев 2020 года из-за вождения в состоянии опьянения в Украине произошло 4118 ДТП. В результате аварий погибли 97 человек, травмировались 1425.
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