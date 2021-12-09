Киев превратился в город ледяных скульптур: атмосферные фото

Фото: facebook.com/yulia.rvvp

Украинскую столицу 8 декабря покрыла изморозь. Она "застеклила" дороги, деревья, скамьи. Ледяные узоры особенно прекрасны на цветах, которые кое-где выглядывают из-под снега, и рябине.

Киевляне и гости столицы активно делятся в сети видами "стеклянного" города.

На дорогах между тем наблюдается гололедица. Только вчера патрульные зарегистрировали более 100 сообщений об аварии.

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"На 16:00 8 декабря в Киеве зарегистрировали 112 сообщений о ДТП. Патрульные в усиленном режиме прорабатывают ДТП и оперативно возобновляют движение", - сообщили патрульные в Facebook.

Последний рабочий день недели в Киеве будет облачным и сырым. Осадки маловероятны. Однако будет ветрено - сильный ветер юго-восточного направления. Температура ожидается до +7…8°C.

В Карпатах 8 декабря насыпало почти полметра снега. Видимость была ограничена до 50 м. Ветер западный 5-6 м/с, а температура воздуха составляет -7°С.