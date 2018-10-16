Киев побил 100-летний температурный рекорд

Сегодня дневная температура в Киеве побила исторический рекорд, достигнув 23 градусов.

Последний раз самая высокая температура для 16 октября в Киеве была 1916-го. Тогда она составила 22,3°, сообщил Укргидрометцентр в Facebook.

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15 октября в Киеве начался отопительный сезон. Все дома и учреждения столицы получат тепло не менее чем за 10 дней. В то же время горячая вода уже начала появляться в домах киевлян, в частности у жителей Троещины и Лесного массива.