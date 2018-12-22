Киев остановился в пробках

22 декабря в Киеве на дорогах образовались огромные пробки.

По состоянию на 15:30 они оценивались в 9 баллов, а количество аварий превысило 20, сообщает "Обозреватель".

Согласно данным Google-карт, ситуация осложнена на въездах и выездах из столицы. На Кольцевой дороге случилось сразу три ДТП, парализовало движение.

На подъезде к аэропорту Киев на Воздухофлотском проспекте также произошла авария.

Самые серьезные осложнения движения наблюдаются в центре города, где "красным" обозначены абсолютно все улицы.





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Из всех мостов с левого на правый берег свободным оказался Северный. Относительно быстро можно проехать по Дарницком.



На левом берегу Киева произошло шесть аварий. ДТП произошли на ул. Анны Ахматовой, две на Днепровской набережной, на ул. Никольско-Слободской, Броварском проспекте и Магнитогорской улице.

На следующей неделе в Киеве начнут продавать пластиковые электронные карточки и билеты с QR-кодом для оплаты проезда в общественном транспорте.