Киев оригинально поздравит Грузию с Днем независимости

Фото: КГГА

В ночь на 27 мая с 00:00 до 03:00 здание КГГА на ул. Крещатик, 36 подсветят цветами государственного флага Грузии. Так Киев присоединится к празднованию Дня независимости Грузии.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"В этом году Грузия, как и Украина, отмечает 30-ю годовщину провозглашения независимости. В прошлом году в Тбилиси во время главного государственного праздника нашей страны 24 августа самое высокое здание грузинской столицы - телебашня - была освещена цветами украинского флага", - говорится в сообщении.

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По случаю 30-й годовщины независимости Украины состоятся крупные военные парады в Киеве, Одессе и Днепре - на воде и на суше. Также запланирован концерт с выдающимися украинцами. Представили и символ 30-летия независимости - цветок, который бесплатно сделала львовская компания.