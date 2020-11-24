Киев очищают от незаконных "вагончиков": фото до и после

С 16 по 22 ноября 2020 года коммунальщики демонтировали 223 незаконно размещены сооружения на улицах столицы, не имеющих разрешительных документов.
К сносу присоединились и некоторые владельцы сооружений, сообщило Киевблагоустройство.
"Отдельная благодарность владельцам, которые отреагировали на требования предписаний от наших инспекторов и самостоятельно убрали свои незаконные постройки", - говорится в сообщении.
Больше всего объектов демонтировали в следующих районах города:
1. Шевченковском - 62 сооружения:
- ул. Бердичевская, 7а
- ул. Сечевых Стрельцов, 21
2. Дарницком - 50 сооружений:
- возле станции метро Харьковская
3. Голосеевском - 19 сооружений:
- просп. Глушкова, 13 и 31
- ул. Заболотного, 20а и 4.
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В Святошинском районе столицы началась реконструкция торговых площадок на ул. Подлесной и напротив выходов из станции метро Житомирская.
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