Киев очищают от незаконных "вагончиков": фото до и после

С 16 по 22 ноября 2020 года коммунальщики демонтировали 223 незаконно размещены сооружения на улицах столицы, не имеющих разрешительных документов.

К сносу присоединились и некоторые владельцы сооружений, сообщило Киевблагоустройство.

Фото: КП "Киевблагоустройство"

"Отдельная благодарность владельцам, которые отреагировали на требования предписаний от наших инспекторов и самостоятельно убрали свои незаконные постройки", - говорится в сообщении.

Больше всего объектов демонтировали в следующих районах города:

1. Шевченковском - 62 сооружения:

- ул. Бердичевская, 7а

- ул. Сечевых Стрельцов, 21

2. Дарницком - 50 сооружений:

- возле станции метро Харьковская

3. Голосеевском - 19 сооружений:

- просп. Глушкова, 13 и 31

- ул. Заболотного, 20а и 4.

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В Святошинском районе столицы началась реконструкция торговых площадок на ул. Подлесной и напротив выходов из станции метро Житомирская.