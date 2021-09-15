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среда, 15 сентября 2021 09:51

Киев накупит автобусов за почти 320 млн грв

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Киев накупит автобусов за почти 320 млн грв
Киевпасстранс объявил закупку электробусов. Фото: Утро

Автопарк коммунального предприятия "Киевпастранс" в следующем году пополнится электрическими автобусами.

Тендер на закупку 17 электробусов и зарядных станций к ним предприятие объявило 13 сентября в системе Prozorro.

Объявленная стоимость закупки - 319 млн 610 тыс. 99 грн.

В технических условиях прописано, что транспорт должен быть рассчитан минимум на 30 сидячих мест и общее количество пассажиров 72 и более. Обязательные условия - антивандальные сиденья, видеокамеры и кондиционеры без климат-контроля. Способ вентиляции салона - через люки и форточки. Пол в транспорте должен быть низким.

Планируется, что в новом электротранспорте будет электронное информационное табло и звуковое объявление остановок.

Максимальная скорость таких автобусов - до 75 км/ч. Мощность батарей - до 280 кВт.

Предприятие также планирует закупить 13 зарядных станций: четыре ускоренного типа мощностью 160 кВт и девять - длительного цикла мощностью 60 кВт.

Получить автобусы город хочет до 31 декабря 2022 года.

В начале ноября 2020 года министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский раскритиковал закупку дизельных автобусов для столицы в то время, когда другие города развивают экологичный электротранспорт.

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