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суббота, 29 мая 2021 20:00

Киев начинает гулять День города - яркие фото
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В последнее воскресенье месяца, 30 мая, будут отмечать День Киева. По традиции, горожане начали празднование накануне.

Возле Арки Дружбы народов сегодня проходило торжественное открытие 50-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость". Он продлится в течение недели. Чтобы посетить мероприятие, нужно купить билет на фильм от 80 до 120 грн.

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Также 29 мая на Пешеходно-велосипедном мосту возле Владимирского спуска состоялась презентация выставки фотографа Михаила Маркива "Демократия киевских улиц".

"Решили погулять сегодня, чтобы развеяться. Праздновать будем завтра с друзьями. Для киевлян это особый праздник. В этом году все проходит оффлайн, работают рестораны в нормальном режиме - можно на день забыть о карантине", - говорит 31-летняя киевлянка Рената.

Gazeta.ua побывала на главных локациях ко Дню города, которые были запланированы на 29 мая. Предлагаем просмотреть фотографии с событий.

Возле Арки дружбы народов начали празднование Дня Киева.
Фото: Лилия Мыцко
Возле Арки дружбы народов начали празднование Дня Киева.
Возле Арки дружбы народов начали празднование Дня Киева.
Возле Арки дружбы народов начали празднование Дня Киева.
Возле Арки дружбы народов начали празднование Дня Киева.

В День Киева 30 мая во всех 10 районах столицы также пройдут циклы мероприятий в различных форматах. Почти 20 офлайн-событий, среди которых: спортивные праздники, районные фестивали, концертные и развлекательные программы в парках и домах культуры. Киевлянам также напоминают, что в столице в соответствии с решением Киевсовета продолжается запрет использования пиротехнических средств на время проведения мероприятий. Организаторы все меры должны неукоснительно соблюдать выполнение этого решения.

Автор: Лилия МЫЦКО
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29
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