Киев начинает гулять День города - яркие фото

В последнее воскресенье месяца, 30 мая, будут отмечать День Киева. По традиции, горожане начали празднование накануне.

Возле Арки Дружбы народов сегодня проходило торжественное открытие 50-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость". Он продлится в течение недели. Чтобы посетить мероприятие, нужно купить билет на фильм от 80 до 120 грн.

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Также 29 мая на Пешеходно-велосипедном мосту возле Владимирского спуска состоялась презентация выставки фотографа Михаила Маркива "Демократия киевских улиц".

"Решили погулять сегодня, чтобы развеяться. Праздновать будем завтра с друзьями. Для киевлян это особый праздник. В этом году все проходит оффлайн, работают рестораны в нормальном режиме - можно на день забыть о карантине", - говорит 31-летняя киевлянка Рената.

Gazeta.ua побывала на главных локациях ко Дню города, которые были запланированы на 29 мая. Предлагаем просмотреть фотографии с событий.

Фото: Лилия Мыцко

В День Киева 30 мая во всех 10 районах столицы также пройдут циклы мероприятий в различных форматах. Почти 20 офлайн-событий, среди которых: спортивные праздники, районные фестивали, концертные и развлекательные программы в парках и домах культуры. Киевлянам также напоминают, что в столице в соответствии с решением Киевсовета продолжается запрет использования пиротехнических средств на время проведения мероприятий. Организаторы все меры должны неукоснительно соблюдать выполнение этого решения.