Киев может погрязнуть в мусоре из-за гололеда

В Киеве возможен "мусорный коллапс" из-за гололеда. Фото: КП "Киевкоммунсервис"

В графике вывоза столичного мусора возможен сбой из-за гололеда на проезжей части улиц и межквартальных проездах.

Об этом в Facebook сообщило КП "Киевкоммунсервис".

"Вывоз бытовых отходов с придомовых территорий во всех районах города значительно затруднено, а иногда невозможно. Учитывая указанные обстоятельства и осознавая ответственность за безопасность работы спецтехники и работников, которые ее обслуживают, предупреждаем о возможном сбое в графиках вывоза бытовых отходов", - говорится в сообщении.

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Возле столичного травмпункта на ул. Мостицкой выстроились машины скорой медицинской помощи.