Киев изменил цвет на оранжевый: какие карантинные ограничения добавились

Новые правила начнут действовать с 14 сентября .Фото: pixabay.com

В понедельник, 14 сентября, столица начнет жить по новым правилам зонирования.



Согласно внеочередного обновления карантинных зон, Киев изменил цвет эпидемиологической опасности с желтого на оранжевый.

В оранжевой зоне запрещается:

- деятельность заведений размещения (хостелы, туристические базы пр.), кроме гостиниц;

- деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

- плановые госпитализации в больницах;

- работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;

- прием новых смен в детские лагеря.

Массовые мероприятия можно в количестве 1 человек на 20 кв. м и не более 100 человек. Также сохраняются все ограничения и запреты, которые действовали в желтой зоне.



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Прирост заболевания Covid-19 в Киеве чуть ли не ежедневно устанавливает новый антирекорд. Определяющим фактором для перехода города в красную зону станет превышение загруженности коечного фонду.