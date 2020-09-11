Киев изменил цвет на оранжевый: какие карантинные ограничения добавились

В понедельник, 14 сентября, столица начнет жить по новым правилам зонирования.
Согласно внеочередного обновления карантинных зон, Киев изменил цвет эпидемиологической опасности с желтого на оранжевый.
В оранжевой зоне запрещается:
- деятельность заведений размещения (хостелы, туристические базы пр.), кроме гостиниц;
- деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;
- плановые госпитализации в больницах;
- работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
- прием новых смен в детские лагеря.
Массовые мероприятия можно в количестве 1 человек на 20 кв. м и не более 100 человек. Также сохраняются все ограничения и запреты, которые действовали в желтой зоне.
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Прирост заболевания Covid-19 в Киеве чуть ли не ежедневно устанавливает новый антирекорд. Определяющим фактором для перехода города в красную зону станет превышение загруженности коечного фонду.
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