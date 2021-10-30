КГГА заявила о захвате территории столицы

Бучанский районный совет обвинили в захвате территории. Фото: КГГА

Власти Киева заявили о захвате территории столицы Бучанским районным советом.

КГГА обратилась в Кабмин, НАБУ и ДБР по поводу противоправной смены черты города.

В Киеве считают, что 20 октября Бучанский райсовет противоправно принял решение об установлении изменений границ поселка Коцюбинское. Границы поселка расширились с 87 до 3 тыс. гектаров за счет киевских лесов.

"Городские власти предупреждали правоохранительные органы, что бездействие Госгеокадастра по поводу внесения границы города Киева повлечет негативные последствия для территориальной общины столицы. По поручению мэра Киева подан иск в Госгеокадастр и его территориальный орган о признании противоправным бездействие этого органа", - идётся в сообщаении КГГА.

В 2012 году Киевский городской совет уже отказывал в согласовании проекта расширения границ Коцюбинского. В этот раз проект землеустройства по установлению изменений границ поселка не направляли на согласование в Киевский городской совет.

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"Эти факты свидетельствуют о незаконном расширении территории поселка Коцюбинское, превышении властных полномочий и нанесении значительных убытков территориальной общине Киева", - подчеркнули в КГГА.

Против Киевской городской власти процессуальные производства открываются в 10 раз чаще, чем в других регионах. Об этом свидетельствуют результаты исследования Комитета избирателей Украины, которые были представлены на пресс-конференции.