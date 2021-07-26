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КГГА требует полной перезагрузки на всех ступенях - Трубицын

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КГГА требует полной перезагрузки на всех ступенях - Трубицын
Депутат Киевсовета от "Слуги народа" Владислав Трубицын: "В Киеве "очень неутешительная ситуация с коммунальными предприятиями". Фото: Деловая столица

Киевская городская государственная администрация, которая является исполнительной властью в столице, работает совершенно неэффективно и требует полной перезагрузки.

Об этом в эфире телеканала "НАШ" заявил депутат Киевсовета от "Слуги народа", лидер межфракционного объединения "Успешный Киев", председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам промышленности, предпринимательства и городского благоустройства Владислав Трубицын.

По его словам, последний ливень, который прошел в столице 19 июля, заставил обратить внимание на серьезные проблемы с состоянием коммунального хозяйства.

"В городе очень много проблем, это и потопы, и система ЖКХ, я часто встречаюсь с людьми и 70% их жалоб - это система ЖКХ, дома гниют порастают мхом и рушатся, а власть никак на это не реагирует и это большая проблема", - заявил Трубицын.

Также, по его словам, огромной проблемой для Киева является коррупция в исполнительной власти: "Коррупционный спрут пронзил на сегодняшний день исполнительную власть на всех ступенях, от самого верха до самого низа. Я точно понимаю, что на сегодняшний день исполнительная власть КГГА работает неэффективно и каждый киевлянин это видит. Мы все живем в этом городе, мы каждый день ходим по улицам и видим, что город просто рушится".

Кроме того, в Киеве "очень неутешительная ситуация с коммунальными предприятиями".

"На сегодняшний день в городе работает более 1000 коммунальных предприятий, из них хоть какой-то доход генерирует только 6%, остальные потребляют деньги из городского бюджета", - отметил Трубицын.

Причина происходящего, по словам Трубицына, в неэффективной организации работы киевской исполнительной власти. Чтобы изменить ситуацию, как считает Трубицын, "в первую очередь нужна полная перезагрузка, потому что на сегодняшний день при исполнительной власти в Киеве действует мафия. И это очевидно, и мы это знаем".

"В последнее время прошли обыски на коммунальных предприятиях и там обнаружены нарушения на миллионы гривен. И это только то, что сотрудники правоохранительных органов увидели поверхностно", - добавил лидер МФО "Успешный Киев".

"Суть проблемы заключается в том, что должность главы КГГА и мэра – это единое целое. В чем здесь проблема? Дело в том, что выборная должность как мэр или депутат – это то, что доверено нам горожанами для того, чтобы мы контролировали исполнительную власть, а когда у нас и мэр и КГГА это одно и то же, то получается он сам себя контролирует", - заявил Трубицын.

По его словам, если будет разделение должностей мэра и главы КГГА, то в Киевскую администрацию зайдет нормальный человек, "который сможет перезагрузить полностью исполнительную власть на всех ступенях - и департаменты, и коммунальные предприятия и все-все-все. Потому что все повязано".

Напомним, 22 июля под зданием КГГА прошла очередная многотысячная акция протеста предпринимателей владельцев МАФов. Они протестовали против новых правил размещения МАФов, которые лоббирует советник мэра Виталия Кличко Дмитрий Белоцерковец. Владислав Трубицын и депутаты из "Успешного Киева" поддержали протестующих и инициировали разработку общими усилиями предпринимателей и депутатов новых правил для МАФов. Под давлением протестов, проект решения Белоцерковца так и не был внесен в повестку дня Киевсовета.

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Дата
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