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пятница, 21 мая 2021 13:03

Карусель обысков в КГГА: еще одно предприятие подозревают в миллионных хищениях
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В служебных помещениях коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" и в офисных помещениях подрядных предприятий провели обыски.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Фото: ГФС

Обыски прошли в рамках уголовного производства, начатого по факту завладения бюджетными средствами при строительно-монтажных работ.

"Согласно материалам следствия, частная организация на протяжении 2019-2020 годов по заказу Киевтеплоэнерго осуществляла работы по реконструкции тепловых сетей, капитальный ремонт аварийных участков тепловых сетей на объектах и ​​в жилых домах Киева на общую сумму 260 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

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Также указанная подрядная организация выполнила эти работы не в полном объеме и с завышением стоимости работ и материалов. При этом осуществлялось оформление выполнения субподрядных работ и поставки товаров от предприятий с признаками фиктивности.

Обыски провели на основании постановления суда для поиска финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

В результате махинаций госбюджет недополучил средств на сумму свыше 10 млн грн, уточнила ГФС.

Напомним, столичная прокуратура и фискалы продолжают серию обысков в помещениях КГГА и частных предприятий. В частности, обыски уже прошли в коммунальных предприятиях Спецжилфонд, Киевзеленстрой, Киевавтодор, Киевгорсвет, Киевпастранс и Киевский метрополитен. Работников учреждений подозревают в коррупции касательно выделении земли, махинации на закупках, завладении средствами городского бюджета и уклонении от уплаты налогов. Сумма ущерба - миллионы гривен.

Виталий Кличко, комментируя действия правоохранительных органов и прокуратуры, заявил о давлении на столичную власть и на него лично. "Правоохранители и налоговики буквально кошмарят столичную власть. Такого не было в Украине даже в "махровые" времена Януковича. Врываются на коммунальные предприятия, домой к руководителям. Это какие-то налеты", - сказал мэр на заседании Киевсовета.

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