"Карантинные" фудкорты и уникальный каток - чем будут удивлять новогодние локации Киева

Украшение главной елки Украины на Софийской пл. столицы. Фото: КГГА

В Киеве продолжаются последние приготовления к открытию новогодних локаций. В этом году в столице их 14.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Тема главной локации на Софийской пл. посвящена рождественской чуде-ночи, когда родился Иисус Христос. Вокруг елки можно будет увидеть фигуры Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников. Планируется, что этот вертеп будет самым большим в Европе.

В ярмарочный городок будут вести четыре празднично украшенные арки. Вокруг памятника Богдану Хмельницкому расположится каток в виде тоннеля. Также на площади будет размещена теплая арт-зона для отдыха. На площади посетителей будут встречать праздничные кометы, символизирующие рождественские звезды. Вокруг елки разместятся детские аттракционы и разнообразные фотозоны.

На Владимирском проезде посетителей ждет рождественская ярмарка и зона фудкорта, концепция которой несколько изменена из-за карантина. Еда будет в стиле "стрит-фуд", то есть бутерброды и снеки, которые удобно взять и отойти.

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На Контрактовой пл. откроется большая рождественская локация "Рождество на Подоле". Здесь разместятся ледовый каток, снежная горка, аттракционы, резиденция святого Николая. Гостей будут ждать 10 тыс. кв. м праздничного действа, наполненных фудзонами, домиками в стиле традиционных европейских ярмарок.

"Первый в Украине уникальный прогулочный каток с беседкой для отдыха, кафе и музыкальной сценой, самая высокая горка и тысячи фонариков: так пройдет "Рождество на Подоле" в столице. Вдобавок к этому здесь киевлян и гостей столицы ждет резиденция Санта Клауса, интерактивная хоккейная фотозона, сувенирный магазин с 1000 наименований подарков и рождественским декором в европейском стиле. Гастрономическая аллея будет представлена ​​блюдами от известных гастрономических заведений", - отметил соорганизатор новогодне-рождественских праздников на Подоле Максим Карпий.

С 19 декабря на панорамной площадке у Арки дружбы народов открывается праздничная новогодняя локация. Горожан и гостей города, которые будут прогуливаться по пешеходно-велосипедному мосту между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов, будет ждать новогодняя елка, лаунж-зона со столами с подогревом и согревающими напитками. Локация будет работать до 19 января 2022 года.

В этом году огни на главной елке страны засветят в канун Дня Святого Николая – 18 декабря в 17:00. Также на этой неделе новогодние локации откроют на Контрактовой пл. и у Арки дружбы народов. Елку на Софийской пл. в это году украсят по тематике Рождества - с вертепом и шатром. Стоит елка и декорации 25-27 млн грн. Организаторы утверждают, что "такой елки в мире еще не делали". Высотой елка 30 м. Праздничное дерево украсят 10 тыс. игрушек красного и золотого цвета. Гирлянда будет теплого света протяженностью 10 км в виде большого купола.