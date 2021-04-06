Карантин в Киеве мягче, чем в других странах - Кличко

В Киеве ввели усиленный карантин. Фото: rau.ua

Карантинные ограничения в столице Украины, введенные с 5 апреля, по сравнению с другими странами довольно мягкие.

"Если мы сейчас дойдем до такого предела, когда будет медицинский коллапс ... когда врачи скажут "извините пожалуйста, мы не можем вам помочь". Ни в коем случае мы не хотим допустить этого и только с этим связаны такие ограничения. Но ограничения, которые работают в Киеве, по сравнению с теми ограничениями, которые действуют в других странах, мягкие. Потому что действительно комендантский час есть во многих странах, во многих странах крупные штрафы - от нескольких сотен до тысячи евро - за пренебрежение масками. Я хотел бы, чтобы все осознали - только от нас зависит, насколько жесткими будут ограничения", - сказал Киевский городской председатель Виталий Кличко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Он добавил, что комендантский час в столице может ввести только правительство своим решением.

Кличко напомнил, что ежедневно в Киеве регистрируется до 40-50 летальных случаев вследствие Covid-19, до 300 в неделю. На сегодня, по его словам, ситуация в городе критическая, больницы и реанимационные отделения переполнены.

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Он отметил, что ограничения в работе транспорта были введены, чтобы обеспечить разрыв цепи передачи болезни от человека к человеку.

Также Кличко отметил, что обращался к работодателям с тем, чтобы они максимально перевели своих работников на дистанционную работу, или предоставили им отпуска.

Сейчас КГГА издала около 500 000 пропусков на общественный транспорт для работников критической инфраструктуры: медиков, специалистов, обеспечивающих работу сетей водо-, газо- и электроснабжения и тому подобное.

На следующей неделе местные власти столицы будут принимать решение о продлении карантина. Обращать внимание на уровень заболеваемости граждан. Введенный тотальный карантин в Киеве должен действовать как минимум до 16 апреля. Впрочем столичная власть не исключает его продолжение, но с возможностью ослабить определенные ограничения.