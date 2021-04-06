Карантин не для нас: как молодежь развлекалась на Троещине

В Киеве на просп. Владимира Маяковского, 1-В молодежь массово проигнорировала усиление карантина.

На спортивной площадке возле дома они находились без масок и пренебрегали безопасной дистанцией, пишет Obozrevatel.

По словам местных, утром доступ к этой территории был перекрыт ограничительной лентой.

Автор: Оbozrevatel В Киеве молодежь проигнорировала карантин

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Вечером 1 апреля на Контрактовой площади Киева горожане также проигнорировали карантинные требования и устроили массовое гуляние. Преимущественно были без средств индивидуальной защиты и не придерживались соцдистанции.