Каплин судится с Киевсоветом из-за новых цен на проезд

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства. ФОТО: РБК-Украина

Против Киевсовета и КГГА подали в суд из-за новых тарифов на проезд.

Истцами в этом деле выступают Сергей Каплин, Петр Тигунов и Сергей Юрчик. Они требуют признать неправомерным и отменить распоряжение мэрии "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения", сообщили в Окружном административном суде Киева.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве пока ездить на маршрутках дешевле, чем на общественном транспорте

14 июля стоимость проезда в коммунальном транспорте столицы возросла до 8 гривен. Если приобрести проездной, разовая поездка обойдется не в 8, а в 6,14 (в месячном билете на четыре вида транспорта) и 6,50 гривен (в месячном билете на один вид наземного транспорта).