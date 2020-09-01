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вторник, 01 сентября 2020 09:55

Канализации Киева проверили на Covid-19

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Канализации Киева проверили на Covid-19
В пробах воды не нашли Covid-19. Фото: pixabay.com

В столице проверили сточные воды на наличие коронавируса. Поводом для проверки стало заявление китайских ученых, которые утверждают, что вирус может передаваться через канализационные трубы.

Об этом сообщил Киевводоканал в комментарии для "УП".

В предприятии отметили, что ежедневно отбирают и изучают пробы на выходе водопроводных станций Киева и еще в 35 точках города. Ни в одной из проанализированных проб, как в неочищенных, так и в очищенных водах, не выявили COVID-19.

В июле-августе было отобрано 30 образцов сточных вод в 5 городах Украины. Вируса также не нашли.

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Пробы воды из 5 бюветов Киева не соответствуют санитарно-гигиенических требованиям к питьевой воде. Имеющиеся отклонения по санитарно-химическим и эпидемическим показателям безопасности делают невозможным ее потребления.

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