Канализации Киева проверили на Covid-19

В пробах воды не нашли Covid-19. Фото: pixabay.com

В столице проверили сточные воды на наличие коронавируса. Поводом для проверки стало заявление китайских ученых, которые утверждают, что вирус может передаваться через канализационные трубы.

Об этом сообщил Киевводоканал в комментарии для "УП".

В предприятии отметили, что ежедневно отбирают и изучают пробы на выходе водопроводных станций Киева и еще в 35 точках города. Ни в одной из проанализированных проб, как в неочищенных, так и в очищенных водах, не выявили COVID-19.

В июле-августе было отобрано 30 образцов сточных вод в 5 городах Украины. Вируса также не нашли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 15-летняя киевлянка с инвалидностью установила рекорд по плаванию

Пробы воды из 5 бюветов Киева не соответствуют санитарно-гигиенических требованиям к питьевой воде. Имеющиеся отклонения по санитарно-химическим и эпидемическим показателям безопасности делают невозможным ее потребления.