Какой район Киева в лидерах по количеству "лежачих полицейских"

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2020 года на улицах Киева обустроили 142 устройствами для принудительного снижения скорости - "лежачие полицейские".

Больше всего их появилось в Днепровском районе - 26, сообщил в Facebook Центр организации дорожного движения.

"Лежачие полицейские установлены на основе разработанных и согласованных схем организации дорожного движения, вместе с соответствующими дорожными знаками", - говорится в сообщении.

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Ограничители также установили в следующих районах:

- Святошинском - 24;

- Оболонском - 23;

- Шевченковском - 13;

- Соломенском - 13;

- Дарницком - 11;

- Деснянском - 10;

- Подольском - 8;

- Голосеевском - 8;

- Печерском - 6.

В Киеве с 4 по 10 января произошло 331 ДТП. В результате одной из них погиб пешеход. Неделей ранее патрульные зафиксировали 646 аварий