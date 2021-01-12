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вторник, 12 января 2021 11:12

Какой район Киева в лидерах по количеству "лежачих полицейских"

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Какой район Киева в лидерах по количеству &quot;лежачих полицейских&quot;
Фото: etcetera.media

2020 года на улицах Киева обустроили 142 устройствами для принудительного снижения скорости - "лежачие полицейские".

Больше всего их появилось в Днепровском районе - 26, сообщил в Facebook Центр организации дорожного движения.

"Лежачие полицейские установлены на основе разработанных и согласованных схем организации дорожного движения, вместе с соответствующими дорожными знаками", - говорится в сообщении.

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Ограничители также установили в следующих районах:

- Святошинском - 24;
- Оболонском - 23;
- Шевченковском - 13;
- Соломенском - 13;
- Дарницком - 11;
- Деснянском - 10;
- Подольском - 8;
- Голосеевском - 8;
- Печерском - 6.

В Киеве с 4 по 10 января произошло 331 ДТП. В результате одной из них погиб пешеход. Неделей ранее патрульные зафиксировали 646 аварий

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