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пятница, 03 января 2020 12:05

Какая разница: в столице зарегистрировали петицию о переименовании улицы Пушкинской на Асфальтированную

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Какая разница: в столице зарегистрировали петицию о переименовании улицы Пушкинской на Асфальтированную
Чтобы петицию рассмотрел столичный совет, она должна набрать 10 тыс. подписей за три месяца. Фото: Fb/Сергей Билоног

Петицию с призывом переименовать улицу Пушкинскую в Киеве на улицу Асфальтированную зарегистрировал общественный активист Александр Аронец.

Ее можно найти на сайте Киевсовета.

"С целью объединения общества, ради преодоления различий, чтобы быть единой страной каждый день, предлагаю переименовать улицу Пушкинскую в Киеве на улицу Асфальтированную. Метро "Льва Толстого" – в метро "Освещенное". Улицу Московскую – на Неважную", – говорится в тексте петиции №9310.

"Нет разницы, поэтому такие названия топонимов должны нас объединить", – сказал Аронец.

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Он добавил, что выступил с такими инициативами о переименовании после новогоднего выступления президента Владимира Зеленского. В нем глава государства призвал украинцев уважать многообразие и воспринимать без вражды соотечественников, имеющих другие взгляды. По словам президента, "мы все представляем страну одинаково: где нет войны. Где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен".

Чтобы петицию рассмотрел столичный совет, она должна набрать 10 тыс. подписей за три месяца.

Также в своей записанной заранее речи Зеленский не употреблял феминитивов и упомнил женщин только как домохозяек.

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  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
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