Какая погода будет царить в столице до конца недели

4 декабря также обещают пасмурную погоду: в Киеве облачность, но и небольшой дождь. Фото: pixabay.com

Ближайшие 3 дня в Киеве ожидается прохладная погода, небольшие дожди и слабый ветер.

Об этом сообщает gismeteo.ua.

Сегодня в столице морозно и пасмурно. Ветер юго-восточный в пределах 2-4 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться от -2,1...+0,6°С. Атмосферное давление 753-755 мм ртутного столбика. Влажность воздуха высокая - 87-94%.

4 декабря также обещают пасмурную погоду: в Киеве облачность, но и небольшой дождь. Температура воздуха составит от +1,2...2,8°C (но будет ощущаться как -1,5°C). Влажность воздуха в пределах 88-92%. Ветер юго-восточного направления, скорость 4-6 м/с. Вероятна низкая геомагнитная активность.

В субботу киевлян ждет переменная облачность. Влажность воздуха 84-95%. Температура составит 0...+ 2,2°C, но будет ощущаться как -2,4...5°C. Давление 754-758 мм ртутного столбика. Ветер юго-восточный, 5 м/с.

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В выходные, 5-6 декабря, погода в Украине существенно не изменится. В Киеве 6 декабря синоптики обещают сухую погоду. Температура ночью от +2...- 3С°, 6 декабря 0...-5°С, а днем 0...+5°С.