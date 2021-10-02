 
Ексклюзивы
1/5
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Просмотров: 270
"Вакцинация затянется на несколько лет с нынешней скоростью" - эксперт
"Вакцинация затянется на несколько лет с нынешней скоростью" - эксперт
Просмотров: 63
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
Просмотров: 477
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 2808
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
4 Просмотров: 2016
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Просмотров: 2268
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Просмотров: 486
"Страшная тенденция. Наука превращается в разновидность религии" - эксперт об эпидемии
"Страшная тенденция. Наука превращается в разновидность религии" - эксперт об эпидемии
1 Просмотров: 720
"Оляна сидела в кукурузе. Видела как зажгли дом, где было двое ее детей" - как нацисты уничтожили Большие Липняги
"Оляна сидела в кукурузе. Видела как зажгли дом, где было двое ее детей" - как нацисты уничтожили Большие Липняги
Просмотров: 1260
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
Просмотров: 486
Фото
Все фото
9
5
3
3
8
Как в столице проходил грандиозный &quot;Марш за Киев&quot; - яркие фото
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
В столице проходит &quot;Марш за Киев&quot;
В столице проходит "Марш за Киев"
В Киеве стреляли в водителя главы Госархива (обновлено)
В Киеве стреляли в водителя главы Госархива (обновлено)
Жестокое нападение на Печерске: инспекторам по парковке предоставят охрану
Жестокое нападение на Печерске: инспекторам по парковке предоставят охрану
Как жили киевляне под нацистской оккупацией - оцифровали архивные фото
Как жили киевляне под нацистской оккупацией - оцифровали архивные фото
Видео
Все видео
Кличко на сцене исполнил зажигательный хит про мэра: видео выступления
Кличко на сцене исполнил зажигательный хит про мэра: видео выступления
"Украина - проект Запада. Поеду в ДНР воевать" - 16-летний киевлянин возмутил сеть антиукраинскими заявлениями
"Украина - проект Запада. Поеду в ДНР воевать" - 16-летний киевлянин возмутил сеть антиукраинскими заявлениями
Украина отдает дань памяти жертвам Бабьего Яра
Украина отдает дань памяти жертвам Бабьего Яра
В Киеве подростки напали на прохожего: камера сняла преступление
В Киеве подростки напали на прохожего: камера сняла преступление
В Киеве женщина без одежды останавливала машины танцами: курьезное видео
В Киеве женщина без одежды останавливала машины танцами: курьезное видео
Интервью
1/5
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
1 Просмотров: 1134
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 405
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 7920
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
1 Просмотров: 414
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 621
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
01 октября 2021
Просмотров: 270
Доки є "проблема Московії" – світ у небезпеці
Минуло три місяці відтоді, як Джозеф Байден визначив для диктатора Московії коридор прийнятності. Окреслив лінії, які переступати не можна, і ...
суббота, 02 октября 2021 20:46

Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
9

  Комментировать

Более 40 столичных общественных организаций и городских инициатив проводят сегодня "Марш за Киев". Пришли несколько тысяч человек.

Участники марша собрались на площади Конституции возле Верховной Рады в 14:00. Двинулись 18 колоннами мимо правительственного квартала и Офиса президента к Киевской городской государственной администрации. Акция не политическая. Организаторы запретили любые флаги и лозунги об отставке чиновников.

- Требуем провести в Киеве около 100 реформ, которые сделают столицу более удобной для всех, - рассказывают участники марша.

«Марш за Киев» будет продолжатся сегодня до 23:00. Принять участие в нем может любой
Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО
Участники марша идут с транспарантами, на которых написаны их требования к столичной власти
Акция «Марш за Киев» - не политическая. Ее организовали более 40 общественных организаций и городских инициатив. Запретили приходить с партийными флагами и произносить лозунги об отставках чиновников
«Марш за Киев» начался в столице в 14:00. Пришли несколько тысяч человек. Двинулись от Верховной Рады до Киевской городской государственной администрации
Организаторы «Марша за Киев» говорят, что решились на такой шаг, потому что когда работают отдельно - их не замечает столичная власть. Теперь же наш голос звучит мощно, говорят

Среди основных требований - прекратить незаконное строительство, разработать новый генеральный план города, модернизировать транспортную отрасль, обеспечить бесперебойное снабжение горячей воды в дома, улучшить качество воздуха и тому подобное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве на Оболони появится новый современный микрорайон: Киевсовет принял ДПТ Минского массива

Многие пришли на акцию с плакатами типа: "Засыпка Вырлицы - это преступление", "Холодно мыться холодной", "Зеленым должен быть Киев, а не Днепр", "Требуем город для жизни".

"Нас не слышат отдельно, поэтому мы объединились. Теперь наш голос будет звучать мощно и жестко. У нас не спонсоров и мы не поддерживаем ни одну политическую силу. Все это - работа активистов-волонтеров ", - говорится на странице "Марша за Киев" в Facebook.

Участники планируют не расходиться до 23:00. Это первая подобная акция в Киеве.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди жителей украинских городов. Людей спрашивали, довольны ли они качеством услуг и комфортом жизни в своих населенных пунктах. Просили оценить коммунальную сферу, состояние дорог, общественный транспорт, чистоту парков, экологию, медицину, образование, деятельность правоохранительных органов, ситуацию с парковкой.

По результатам опроса оказалось, что больше всего довольны качеством услуг и комфортом жители Винницы, Луцка и Ивано-Франковска. Киев в этом рейтинге на 18 месте.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
октября

Секс по пять часов и 100 гитар, названных в его честь: Стингу исполнилось 70 лет

На территории России устроили ядерный взрыв

Открыли бюро ухаживаний

Самое читаемое
&quot;Молочные&quot; прелести MamaRika и сексуальные позы актрисы &quot;Квартала&quot; - что публикуют звезды в сети
"Молочные" прелести MamaRika и сексуальные позы актрисы "Квартала" - что публикуют звезды в сети
15
 Просмотров: 10260
Бритни Спирс позировала обнаженной в первый день без опеки отца
Бритни Спирс позировала обнаженной в первый день без опеки отца
5
 Просмотров: 6363
&quot;На живот, с*ка!&quot;: В Одессе ликвидировали российского киллера Аслана Дикаева
"На живот, с*ка!": В Одессе ликвидировали российского киллера Аслана Дикаева
10
 Просмотров: 4239
Зои Кравиц посветила голым бюстом в обольстительной фотосессии для журнала
Зои Кравиц посветила голым бюстом в обольстительной фотосессии для журнала
10
 Просмотров: 4221
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер &quot;Костополь&quot; маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
32
 Просмотров: 2808
Новости Киева
Три станции киевского метро могут закрыть
Три станции киевского метро могут закрыть Просмотров: 162
В столице проходит "Марш за Киев"
В столице проходит "Марш за Киев"
5
 Просмотров: 270
Праздник приближается: Киев уже готовит новогоднюю сказку на Софийской площади
Праздник приближается: Киев уже готовит новогоднюю сказку на Софийской площади Просмотров: 108
Кличко на сцене исполнил зажигательный хит про мэра: видео выступления
Кличко на сцене исполнил зажигательный хит про мэра: видео выступления
 Просмотров: 918
Прежде чем принимать закон о столице, Рада должна дождаться заключения КСУ и Венецианской комиссии - эксперт
Прежде чем принимать закон о столице, Рада должна дождаться заключения КСУ и Венецианской комиссии - эксперт Просмотров: 45
Больше всего комментируют
5
Зеленский: Дима допустил большую ошибку
4
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
4
Саакашвили задержали - премьер Грузии
2
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
2
В Трускавце Стефанчук представит IT-проект управления страной
Голосов: 6958
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть