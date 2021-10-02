Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото

Более 40 столичных общественных организаций и городских инициатив проводят сегодня "Марш за Киев". Пришли несколько тысяч человек.

Участники марша собрались на площади Конституции возле Верховной Рады в 14:00. Двинулись 18 колоннами мимо правительственного квартала и Офиса президента к Киевской городской государственной администрации. Акция не политическая. Организаторы запретили любые флаги и лозунги об отставке чиновников.

- Требуем провести в Киеве около 100 реформ, которые сделают столицу более удобной для всех, - рассказывают участники марша.

Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

Среди основных требований - прекратить незаконное строительство, разработать новый генеральный план города, модернизировать транспортную отрасль, обеспечить бесперебойное снабжение горячей воды в дома, улучшить качество воздуха и тому подобное.

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Многие пришли на акцию с плакатами типа: "Засыпка Вырлицы - это преступление", "Холодно мыться холодной", "Зеленым должен быть Киев, а не Днепр", "Требуем город для жизни".

"Нас не слышат отдельно, поэтому мы объединились. Теперь наш голос будет звучать мощно и жестко. У нас не спонсоров и мы не поддерживаем ни одну политическую силу. Все это - работа активистов-волонтеров ", - говорится на странице "Марша за Киев" в Facebook.

Участники планируют не расходиться до 23:00. Это первая подобная акция в Киеве.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди жителей украинских городов. Людей спрашивали, довольны ли они качеством услуг и комфортом жизни в своих населенных пунктах. Просили оценить коммунальную сферу, состояние дорог, общественный транспорт, чистоту парков, экологию, медицину, образование, деятельность правоохранительных органов, ситуацию с парковкой. По результатам опроса оказалось, что больше всего довольны качеством услуг и комфортом жители Винницы, Луцка и Ивано-Франковска. Киев в этом рейтинге на 18 месте.