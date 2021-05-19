"Как тебе такое, Илон": в столице эвакуировали Tesla с зарядным устройством

В Киеве эвакуатор забрал электромобиль Tesla. Фото: facebook.com/nefterynok

В Киеве эвакуатор забрал автомобиль Tesla просто с зарядным устройством, которое торчит из электромобиля.

Соответствующее фото распространили в Facebook "НефтеРынок".

"В Киеве эвакуаторщики настолько суровы. Как тебе такое, Илон", - говорится в описании фото.

Действительно ли электромобиль эвакуировали из-под зарядной станции, где он "заправлялся", неизвестно. Возможно, машина имела проблемы с зарядным портом, поэтому ее повезли на СТО.

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В Киеве на Подоле водитель, нарушивший ПДД, лег под колеса эвакуатора, чтобы его авто не забрали.