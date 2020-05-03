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воскресенье, 03 мая 2020 18:47

Как изменится столичный театр после масштабной реконструкции
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Киевский национальный академический театр оперетты во время карантина проводит реконструкцию
Фото: vechirniy.kyiv.ua
Киевский национальный академический театр оперетты во время карантина проводит реконструкцию
Киевский национальный академический театр оперетты во время карантина проводит реконструкцию
Киевский национальный академический театр оперетты во время карантина проводит реконструкцию
Киевский национальный академический театр оперетты во время карантина проводит реконструкцию

Киевский национальный академический театр оперетты во время карантина проводит реконструкцию главного зала.

Заменят аварийные конструкции лож и балконов, сделают новую систему вентиляции, новое освещение для фронтального света сцены, выполнят противопожарные работы, встелять новый пол. Кроме того, украсят зал лепниной и росписью, а также обеспечат безбарьерный доступ, пишет vechirniy.kyiv.ua.

"Все здания театра, все фойе - и нижние, и верхние этажи почти завершены. У нас осталась только зал зрителя и главная сцена. Этот зал давно не ремонтировалась, а отдельные ее элементы уже были аварийными, - говорит директор и художественный руководитель Киевского национального академического театра оперетты Богдан Струтинский.

По его словам, в главной арке зала была трещина. Арки основных балконов, ложи бенуар и яруса также имели неудовлетворительное состояние. Чтобы сделать необходимые противоаварийные работы нужно минимум полгода. Поэтому карантин, пока в театре не играют спектакли, позволил выиграть время.

"Основную люстру мы менять не будем - только реставрируем, поскольку она в очень хорошем состоянии. Единственный момент, что на ложе бенуар и на ярусе будут добавлены новые бра. Кроме того, добавим новые световые приборы, которые обеспечат фронтальную подсветку сценического пространства. До сих пор главную сцену подсвечивали только угловым светом из лож, что не могло достаточно подсветить лица актеров. Также по периметру яруса полностью, по принципу лондонского Королевского театра, мы будем подводить световые приборы. Это очень важно для художественного образа спектакля. Режисеры будут иметь больше возможностей для реализации своего замысла", - объясняет Струтинский.

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Планируется положить паркет, который имеет значительно улучшить акустику помещения. После реконструкции, появится инфраструктура и дополнительные места для людей с инвалидностью.

Открытие главного зала запланировано на 1 октября - в международный день музыки. Однако 4 из 5 сцен Киевского театра оперетты будут готовы принимать зрителей только завершатся противоэпидемические мероприятия. Билеты, приобретенные на спектакли главной сцены, остаются действительными и переносятся на новый сезон 2020-2021 года.

Названы номинанты театральной премии "Киевская пектораль" 2019-го. Победителей премии объявят 27 мая 2020-го в Международный день театра.

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