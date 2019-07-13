Как будет выглядеть новый гигантский ТРЦ в Киеве

ТРЦ и БЦ Retroville откроют на столичном Виноградаре этой осенью.

В нем разместят супермаркет Novus, кинотеатр Multiplex, детский развлекательный центр Fly Kids, строительный гипермаркет Leroy Merlin, магазин товаров для дома JYSK в обновленном формате, магазины электроники Eldorado, "Фокстрот", MOYO, а также фитнес-клуб SportLife. Об этом пишет в Facebook пресс-служба компании.

К тому же, уже есть финальные договоренности с такими компаниями, как Broсard, McDonalds, Salateira, Intertop, Ecco, Skechers, Evrasia, Tezenis, Calzedonia, Intimissimi, Citrus, Stem, Walker, Oggi, Under Armour, KFC, Sportmaster, Ostin, Fun Day, Librarium и с другими.

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Также обнародовали фото проекта нового ТРЦ.

Фото: facebook.com/retroville.kyiv

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