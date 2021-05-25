Как аэропорт отгулял 97-летие - яркие фото

25 мая Международный аэропорт "Киев" имени И. Сикорского празднует День Рождения. Именно в этот день 97 лет назад отсюда осуществили первый пассажирский рейс.

В центральном зале Терминала "А" люди с тяжелыми чемоданами пьют кофе в ожидании своих рейсов. Сегодня запланированы самолеты в Краков, Шарм-эш-Шейх, Биллунд, Варшаву и Лутон. В громкоговоритель сообщают информацию для пассажиров.

Автор: Лилия Мыцко Большинство людей с тяжелыми чемоданами. Вероятно, летят на отдых, ведь начался сезон.

У рецепции шумно, стучат каблуки и смеются дети. Слышно запах свежей выпечки и кофе.

- Поздравляем вас с нашим общим праздником - произносит речь председатель совета директоров аэропорта Денис Костржевский. Встречает гостей в голубом льняном пиджаке. - Наш аэропорт находится почти в центре города и имеет важное значение для столицы. Мы находимся в новом терминале, который отремонтировали недавно. Здесь и откроем выставку фото-художников, которая рассказывает историю аэропорта.

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На бархатной подушке с кистями лежат большие золотые ножницы. Костржевский и генеральный директор Ольга Товкес торжественно перерезают красную ленту.

Автор: Лилия Мыцко Гости аплодируют руководителям, фотографы и операторы спешат снять фото-историю аэропорта.

- Выставка открыта, - важно заявляет Товкес. - Посетить ее могут все желающие.

У объявления о тестировании на коронавирус стоит планшет, размером с телевизор. Здесь посетители могут пройти викторину и ответить на пять вопросов о аеопорте "Киев". В частности, в честь кого его назвали и в каком году был наибольший пассажиропоток.

придется долго сидеть без работы

- Для меня это особенный день, - говорит старший агент компании Дарья Шульга. - Горжусь тем, что здесь работаю, и рада изменениям, которые происходят с аэропортом. За последние годы начали совершенствоваться, модернизировать инфраструктуру и услуги. Правда, планируют реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Если в 2023 году закроемся на ремонт, то придется долго сидеть без работы.

Экскурсию продолжили на полосе. Для посетителей включили освещение, которое помогает пилотам видеть место посадки. Даже в солнечный день они светят ярко. Слышно звуки хищников - для отпугивания птиц.

Фото: Лилия Мыцко

- Решили разделить этот праздник со всеми, - говорит генеральный директор. - Сейчас готовимся к юбилею и планируем реконструкцию. Но отныне каждый год будем приглашать всех на празднование.

- Рейсов немного, к сожалению, - жалуется Костржевский. - Но в карантин было еще меньше. Бывали дни когда не летали совсем. Радуюсь, что сегодня вижу в залах ожидания пассажиров.

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Уже в 2022 году планируют начать ремонтные работы. Вероятно, в 2023-м аэропорт на девять месяцев прекратит функционирование, для строительства новой взлетно-посадочной полосы. Ее продлят на 500 м. Пассажиров обслуживать не будут.

Аэропорт "Киев" имеет три терминала и занимает территорию площадью 256 га. Имеет одну взлетно-посадочную полосу длиной 2310 м и шириной 45 м. За 10 лет в компанию инвестировали более $90 млн для развития инфраструктуры и создали более 1500 тысяч рабочих мест.