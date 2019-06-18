Качество воздуха в столице ухудшается

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
1 Просмотров: 2601
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1116
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 225
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 270
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
22 Просмотров: 7029
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 333
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 477
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1818
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3510
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 3384
Фото
Все фото
8
7
3
12
14
Как выглядели первые киевские пляжи - фото
Как выглядели первые киевские пляжи - фото
Разруха и беспорядок: кинотеатр &quot;Киев&quot; показали изнутри
Разруха и беспорядок: кинотеатр "Киев" показали изнутри
Масштабная авария в Киеве: новые подробности
Масштабная авария в Киеве: новые подробности
Авто разорвало, тела разбросало по дороге: в Киеве смертельная авария
Авто разорвало, тела разбросало по дороге: в Киеве смертельная авария
Жарятся на солнце возле церкви: как загорают в Киеве
Жарятся на солнце возле церкви: как загорают в Киеве
Видео
Все видео
Гостиный двор надо вернуть громаде Киева, здание разрушается каждый день - депутат Муха
Гостиный двор надо вернуть громаде Киева, здание разрушается каждый день - депутат Муха
"У водителя + 53°C" - выяснили, какой транспорт в столице жаркий
"У водителя + 53°C" - выяснили, какой транспорт в столице жаркий
Слоненок плавает в бассейне: трогательное видео из Киевского зоопарка
Слоненок плавает в бассейне: трогательное видео из Киевского зоопарка
Работа кипит: видео строительства Подольского моста в Киеве
Работа кипит: видео строительства Подольского моста в Киеве
Полицейский сбил ребенка: видео первых минут
Полицейский сбил ребенка: видео первых минут
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1872
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3069
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5382
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
16 июня 2019
Просмотров: 945
Ідеальний Мушкетик
Двічі він пригощав домашнім вином. Із ічнянських вишень, яке поставляв йому друг щороку. – Ви такого не спробуєте і в Парижі, – ...
вторник, 18 июня 2019 09:58

Качество воздуха в столице ухудшается

  Комментировать
Качество воздуха в столице ухудшается
Чистейший воздух в Киеве на печерских холмах и у водоемов. Фото: УНН.

Качество воздуха в Киеве ухудшается в центральных районах города.

На печерских холмах у воды показатели значительно лучше, сообщил доктор медицинских наук, заведующий кафедрой клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии Национальной медакадемии последипломного образования им. П.Шупика Виктор Литус, передает УНН.

"Очень важно еще, на каком этаже живет человек. Пыль может собираться на уровне 7-9 этажей, а на уровне 4 этажа - меньше. Кто-то живет у воды - также меньше загрязнения, кто живет в центре города, им больше всех достается - особенно, в ущельях. А вот кто живет на холмах на Печерске, - там чище, поскольку ветер продувает", - отметил медик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 100 украинских сел и городков остались без света

Качество воздуха в Киеве ухудшается из-за жары, отсутствия ветра, который бы сдувал смог и пыль.

Время обеденного перерыва в Украине могут увеличить до 4-х ч. Заранее радоваться этой приятной новости не стоит - изменение вступит в силу для тех, кто работает в тяжелых условиях, например, в холоде или при высокой температуре воздуха.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Качество воздуха в столице ухудшается». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июня

Запретили русскоязычные песни

В заповеднике устроили казарму для солдат

Монумент разобрали на 350 частей

Пол Маккартни: "Уйти на пенсию? Нет, спасибо"

Самое читаемое
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: полиция выяснила новые детали
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: полиция выяснила новые детали Просмотров: 35983
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
7
 Просмотров: 30749
&quot;Видишь егеря? А он есть&quot; - показали тренировки одной из самых секретных бригад ВСУ
"Видишь егеря? А он есть" - показали тренировки одной из самых секретных бригад ВСУ
7
 Просмотров: 20863
&quot;Все купаются просто&quot;: в сеть попали фото некогда популярных крымских курортов
"Все купаются просто": в сеть попали фото некогда популярных крымских курортов
6
 1 Просмотров: 16183
Зеленский прилетел в Париж
Зеленский прилетел в Париж
4
 2 Просмотров: 10314
Новости Киева
Беременная живодерка совершила жестокое убийство
Беременная живодерка совершила жестокое убийство Просмотров: 531
Посреди Киева поставят солнечные батареи
Посреди Киева поставят солнечные батареи 1 Просмотров: 2178
В Киеве поймали фельдшера-наркодилера
В Киеве поймали фельдшера-наркодилера Просмотров: 648
Как выглядели первые киевские пляжи - фото
Как выглядели первые киевские пляжи - фото
8
 Просмотров: 2313
Мужчина прыгнул с моста на дорогу
Мужчина прыгнул с моста на дорогу Просмотров: 702
Больше всего комментируют
10
Глава АП подтвердил, что Зеленский переедет с Банковой
6
Олигархи формируют правила, по которым будет жить страна - Кухта
4
"Борцы с нацизмом" и "оппоблоковци": Майкл Щур показал кандидатов партии Зеленского
2
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2
Гройсман рассказал условие увеличения вдвое минимальной зарплаты
Голосов: 5187
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua