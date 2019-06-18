Качество воздуха в столице ухудшается

Чистейший воздух в Киеве на печерских холмах и у водоемов. Фото: УНН.

Качество воздуха в Киеве ухудшается в центральных районах города.

На печерских холмах у воды показатели значительно лучше, сообщил доктор медицинских наук, заведующий кафедрой клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии Национальной медакадемии последипломного образования им. П.Шупика Виктор Литус, передает УНН.

"Очень важно еще, на каком этаже живет человек. Пыль может собираться на уровне 7-9 этажей, а на уровне 4 этажа - меньше. Кто-то живет у воды - также меньше загрязнения, кто живет в центре города, им больше всех достается - особенно, в ущельях. А вот кто живет на холмах на Печерске, - там чище, поскольку ветер продувает", - отметил медик.

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Качество воздуха в Киеве ухудшается из-за жары, отсутствия ветра, который бы сдувал смог и пыль.

Время обеденного перерыва в Украине могут увеличить до 4-х ч. Заранее радоваться этой приятной новости не стоит - изменение вступит в силу для тех, кто работает в тяжелых условиях, например, в холоде или при высокой температуре воздуха.