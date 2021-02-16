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вторник, 16 февраля 2021 01:34

Кабмин отказался взять миллиард от Всемирного банка на строительство метро на Троещину - депутат

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Кабмин отказался взять миллиард от Всемирного банка на строительство метро на Троещину - депутат
Метро на Троещину пока не будет. Фото: Корреспондент

Столица Украины может не получить миллиард гривен от Мирового банка ("The World Bank") на развитие городской инфраструктуры.

"Есть проблема в Киеве – город рискует не получить миллиард от Всемирного банка на развитие общественного транспорта. Чтобы их получить, надо согласования от Министерства финансов относительно государственных гарантий на эти деньги", заявил в Facebook депутат Киевского городского совета Максим Нефьодов.

Указанный миллиард намеревались потратить "на продолжение Борщаговского скоростного трамвая до Вокзальной площади и Дворца Спорта". Кроме того, за эти деньги должны были разработать "обоснования и проект линии метро или скоростного трамвая на Троещину", причем якобы с дальнейшей перспективой получения кредита на строительство.

Как сообщается в документе, министерство рассмотрело проектное предложение "Киевская городская мобильность", которое прислал Киевсовет. Согласно ответу, "в проекте не предоставлено обоснований в части целесообразности финансирования таких мероприятий за счет кредитных средств, привлечение которых приведет к увеличению долговой нагрузки на государственный и местный бюджеты".

"Кроме того, в проектном предложении отсутствуют количественные критерии его результативности, а также информация относительно методики ее оценки", – отметили в ведомстве.

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Ранее Коммунальная организация "Киевгенплан" опубликовала план развития "Подольско-Воскресенской" линии метро, которая будет проходить от жилого массива Троещина до Окружной дороги, с протяженностью в 31 км и 22-мя станциями.

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