Каблуки, ретро-платья и цветы: киевлянки показали велосипедный шик

Фото: Иван Чирикалов

В эти выходные в центре Киева проехали более 500 участников велопарада девушек #KyivCycleChic, которые показали, что поездки на велосипеде возможны в любой одежде на любой вкус - едете вы на пикник, встречу с друзьями, на свидание или даже в театр .

В Киеве ежегодно становится больше пользователей велосипеда, но женщин среди них до сих пор мало. По результатам последнего подсчета Ассоциации велосипедистов Киева, в будний день было 14% женщин и 86% мужчин, в выходной женщин больше - 21%.

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- Мы стремимся сделать велосипедисток более видимыми и помочь сесть на велосипед даже тем, кто до сих пор не может на это решиться. Велопарад девушек позволяет проехаться по городу безопасно, удобно и красиво! Киевский велосипедист представляется как парень в велоформе или спортивной одежде. #KyivCycleChic разрывает эти шаблоны и доказывает, что ваш стиль одежды определяете именно вы, а не ваш велосипед, - объясняют в Ассоциации велосипедистов Киева.

Участницы велопарад девушек #KyivCycleChic проехались от Киевской Оперы к Пейзажной аллее. Там велопрогулка закончилась экскурсией по уличной выставке "Велобум 1890-х" на территории Национального музея истории Украины.

Дословно CycleChic (Сайкл Шик) переводится с английского как "велосипедный шик". Этот стиль уличной моды возник в Европе в противовес велосипедному спорту, через который велосипедную езду начали воспринимать как такую, которая требует спортивной одежды и "экипировка" и доступную не для всех. СycleChic делает акцент на "нормальной" велосипедной езде - люди в повседневной одежде на обычных велосипедах. Это движение призван переосмыслить велосипед как эффективный и практичный способ передвижения.