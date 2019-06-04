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вторник, 04 июня 2019 18:42

К семье убитого 5 летнего мальчика пришел Арсен Аваков
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С родителями убитого 5-летнего Кирилла Тлявова пришли министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель Нацполиции Сергей Князев.

Встретились с бабушкой и мамой, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Во время общения они выразили свои соболезнования горю семьи.

"Родные Кирилла попросили организовать психологическую помощь для старшего сына Дениса Тлявова. Была достигнута договоренность, что Нацполиция направит в семью Тлявовых к специалистам-психологам, специализирующимся на работе с людьми, которые пережили потерю близких", - говорится в сообщении.

До родини хлопчика Прийшли министр внутренних дел Арсен Аваков та голова Нацполіції Сергій Князєв.
Фото: МВД Украины
Пообещали предоставить семье помощь и наказать виновных в преступлении. МВД взяло на себя все расходы по похоронам маленького Кирилла
В черной майке иметь Кирилла - Татьяна Алексеевна, а в платке - бабушка Александра Николаевна

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Князев пообещал женщинам, что семья пройдет комплекс терапии для людей, потерявших родных.

"Я вам обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно коммуницировать с ГБР и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание", - подчеркнул Аваков.

Сотрудники МВД Украины в Киевской области решили перечислить семье погибшего свой однодневный заработок.

Вместе с этим Национальная полиция возьмет на себя все расходы на похороны убитого мальчика.

31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области 2 правоохранителей - Иван Приходько и Владимир Петровец - "пристреливали" ружье, одна пуля попала во двор, где играл 5-летний Кирилл Тлявов.

Ребенка доставили с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутримозгового гематомой и переломом височной кости в реанимационное отделение Переяслав-Хмельницкой центральной больницы.

В понедельник, 3 июня, ребенок умер.

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Дата
04
июня

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