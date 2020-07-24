Из-за ревности мужчина устроил поножовщину на окраине Киева

24 июля в Киеве на улице Радистов мужчина ранил ножом 2 знакомых: 20-летнего жителя столицы и его 27-летнего товарища. Причиной агрессивного поведения стала ревность из-за девушки.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
"Подозреваемый вместе с девушкой днем гуляли по улице Радистов. В этот момент к киевлянке подошли двое знакомых парней, один из которых в прошлом за ней ухаживал. Из-за ревности между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку, в ходе которой задержанный достал нож и нанес 20-летнему сопернику проникающее ранение в живот, а его 27-летнему товарищу - непроникающее в шею. После чего злоумышленник скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.
Пострадавшего с ранением живота госпитализировали в больницу.
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Виновника преступления разыскали и отправили под круглосуточный домашний арест. Ему инкриминировали подозрение по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы до 8 лет.
22 июля российские оккупанты, пренебрегая режимом прекращения огня, обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.
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