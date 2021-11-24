Из-за антивакцинаторов на день перекрыли центр Киева

Антивакцинаторы из движения Остапа Стахива, которому СБУ вручила подозрение и сообщала о российских кураторах, сегодня опять собираются под Верховной Радой.

Акцию анонсировали на 10:00 среды.

Сегодня в ВР нет пленарных заседаний.

Между тем, Национальная полиция сообщила, что с 10:30 до 17:00 ограничат движение на улицах Грушевского, Крещатик, Европейской площади, бульваре Тараса Шевченко и улице Владимирской.

"В связи с проведением массового мероприятия", – объяснили.

Автор: @kyivpatrol

"Уважаемые водители, просим вас с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения", - заявила полиция.

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3 ноября у стен Верховной Рады собрались люди, которые протестовали против вакцинации, перекрывали движение транспорта. 16 ноября СБУ сообщила о подозрении Стахиву. Его сеть пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию и имела российских кураторов, сообщили правоохранители. 18 ноября во Львове ему избрали меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой залога в 998,8 тыс. грн.