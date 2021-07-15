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четверг, 15 июля 2021 09:58

Известная ведущая попала в ДТП

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Известная ведущая попала в ДТП
Соломия Витвицкая попала в аварию. Фото: facebook.com/1plus1.Vitvitska

В ночь на 15 июля в Киеве бус Chevrolet влетел под самосвал. Авария произошла на Рыбальский Набережной.

Пострадала ведущая телеканала "1+1" Соломия Витвицкая, сообщил "Киев Сейчас" в Telegram.

"Кроме Витвицкой, пострадала еще одна женщина. Обоих госпитализировали", - говорится в посте.

Отмечают, что в ДТП оба водителя обвиняют скутериста. Мол, он создал аварийную ситуацию. Тот вину отрицает.

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В понедельник утром, 1 марта, народный депутат Александр Дубинский попал в ДТП на автодороге вблизи города Стрый Львовской области. Водитель и пассажир автомобиля Jeep, в который врезался Дубинский, получили телесные повреждения. Их доставили в больницу.

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Дата
15
июля

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