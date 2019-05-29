Из музея транспорта украли автобус

Автор: informator.ua 20 марта автобус марки Икарус-260 1986 года выпуска по приказу директора реставрационного центра выехал за пределы станции техобслуживания и поехал якобы в Автобусный парк №6, который находится по адресу улица Пуховская, 4. Но туда Икарус так и не приехал

20 марта автобус марки Икарус-260 1986 года выпуска по приказу директора реставрационного центра выехал за пределы станции техобслуживания и поехал якобы в Автобусный парк №6, который находится по адресу улица Пуховская, 4. Но туда Икарус так и не приехал.

Директор Автопарка №6 утверждает, что не давал распоряжения пригонять автобус в парк. Об этом сообщает "Информатор".

Следователи Соломенского управления полиции нашли автобус в городе Каневе, на территории частной автомастерской.

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Техпаспорт на автобус не нашли, VIN-номер злоумышленники тоже уже удалили, а вот табличку в салоне, что это собственность "Киевпастранса" снять не успели.

Уголовное дело открыто по ч.1 ст. 191 УК Украины – присвоение или растрата имущества. Наказание, которое грозит злоумышленникам – до 4-х лет лишения свободы.

В автопарке Одесского областного совета сохраняется редкий лимузин Volvo. На нем в 1990-х годах во время рабочих поездок ездил президент Украины Леонид Кучма.