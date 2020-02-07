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пятница, 07 февраля 2020 14:59

Из Киева в Беларусь будет курсировать туристический корабль

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Из Киева в Беларусь будет курсировать туристический корабль
Судно будет курсировать в Беларусь с апреля 2020-го. Фото: nevsedoma.com.ua

В Украине откроют туристический водный маршрут в Беларусь Киев - Мозырь - Киев. Судно "Світанок" будет курсировать уже с конца апреля 2020 года.

Об этом договорились министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Авраменко на встрече в Минске, сообщили в пресс-службе украинского министерства.

Также отметили, что проект по восстановлению речного пути Е-40, предусматривающий строительство судоходной трассы в 2 тыс. км через реки Припять, Днепр и Вислу, вышел на стадию практической реализации. Его делают, чтобы соединить Балтийское и Черное моря.

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Кроме того, Мининфраструктуры планирует в этом году расширить зону Речной информационной службы от Вышгорода в Киевской области до границы с Беларусью.

На севере Болгарии оказалось заблокированным речное судоходство на Дунае. Причиной стало то, что во вторник из-за низкого уровня воды на мель село украинское судно. По словам представителя Морского агентства Болгарии, в районе города Белене застряли еще 15 судов, которые пытались вывести украинское судно. Неизвестно, что именно перевозят корабли.

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