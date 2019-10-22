Из аэропорта "Киев" не смогли вылететь несколько международных рейсов

В аэропорту говорят, что авиаперевозчики сами решили отменить вылеты из-за тумана. Фото: kipmu.ru

В аэропорту "Киев" ( "Жуляны") из-за густого тумана отменили рейсы в Рим, Берлин и Варшаву, которые должны были состояться утром.

По сообщению на онлайн-табло аэропорта, не смогли вылететь самолеты авиакомпании LOT (LO756 в Варшаву в 6:05), Wizz Air (W66113 в Берлин в 6:10), а также Alitalia, Delta, Etihad, Air Serbia, самолеты которых должны были лететь в Рим в 5:25 (аэропорт "Фьюмичино"), пишет theБабель.

В аэропорту говорят, что авиаперевозчики сами решили отменить вылеты.

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Также задерживается рейс M9318W ( "Мотор Сич") в Днепр, который должен бил подняться в небо в 9:00. Вылет ожидают в 10:00. Пассажиров рейса W66113 перенаправили в аэропорт "Борисполь" (вылет в 8:30), организовав туда трансфер. Пассажиры других отмененных авиарейсов ожидают перенаправления.

В международном аэропорту Борисполь по состоянию на 9:15 утра вторника пока не отменяли рейсы. В ДСНС предупредили, что туман продержится в первой половине дня по всей Украине. Видимость составляет 200-500 метров.

В понедельник в аэропорту "Борисполь" приостановлено обслуживание в терминалах до получения результатов работы комиссии Госслужбы Украины по ЧС после того, как стало известно о появлении вредных летучих веществ из-за обработки полей на прилегающей территории.