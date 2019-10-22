Из аэропорта "Киев" не смогли вылететь несколько международных рейсов

 
Ексклюзивы
1/5
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 2853
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 36747
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 981
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1764
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3042
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2268
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 2988
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3141
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1575
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4842
Фото
Все фото
24
5
3
5
25
&quot;Люксовый&quot; Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
На территории университета повесился парень
На территории университета повесился парень
Под Киевом 33-летний мужчина скончался во время задержания
Под Киевом 33-летний мужчина скончался во время задержания
В Киеве погибла блогерша
В Киеве погибла блогерша
Настоящий &quot;Бэтмобиль&quot;, Dodge Viper и Ford Mustang - показали лучшие суперкары Украины
Настоящий "Бэтмобиль", Dodge Viper и Ford Mustang - показали лучшие суперкары Украины
Видео
Все видео
Провели в последний путь Ярославу Никоненко
Провели в последний путь Ярославу Никоненко
Отдыхающие устроили страшный пожар возле взлетной полосы "Борисполя"
Отдыхающие устроили страшный пожар возле взлетной полосы "Борисполя"
Под Киевом открыли памятник Кузьме Скрябину
Под Киевом открыли памятник Кузьме Скрябину
Премьер Гончарук оторвался под "Сокиру Перуна" на ветеранской вечеринке
Премьер Гончарук оторвался под "Сокиру Перуна" на ветеранской вечеринке
Смертельная авария со "скорой" в Киеве: уже двое погибших
Смертельная авария со "скорой" в Киеве: уже двое погибших
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4797
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7326
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1755
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 999
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 882
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2019
Просмотров: 567
Мишко втомився
Коли настає безгрошів'я, я телефоную Мишкові. Це мій колишній однокурсник. Працює в ломбарді. Він завжди щодо грошей безвідмовний. Але цього разу ...
вторник, 22 октября 2019 11:16

Из аэропорта "Киев" не смогли вылететь несколько международных рейсов

  Комментировать
Из аэропорта &quot;Киев&quot; не смогли вылететь несколько международных рейсов
В аэропорту говорят, что авиаперевозчики сами решили отменить вылеты из-за тумана. Фото: kipmu.ru

В аэропорту "Киев" ( "Жуляны") из-за густого тумана отменили рейсы в Рим, Берлин и Варшаву, которые должны были состояться утром.

По сообщению на онлайн-табло аэропорта, не смогли вылететь самолеты авиакомпании LOT (LO756 в Варшаву в 6:05), Wizz Air (W66113 в Берлин в 6:10), а также Alitalia, Delta, Etihad, Air Serbia, самолеты которых должны были лететь в Рим в 5:25 (аэропорт "Фьюмичино"), пишет theБабель.

В аэропорту говорят, что авиаперевозчики сами решили отменить вылеты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Метеорологи объяснили, что происходит с воздухом над Украиной

Также задерживается рейс M9318W ( "Мотор Сич") в Днепр, который должен бил подняться в небо в 9:00. Вылет ожидают в 10:00. Пассажиров рейса W66113 перенаправили в аэропорт "Борисполь" (вылет в 8:30), организовав туда трансфер. Пассажиры других отмененных авиарейсов ожидают перенаправления.

В международном аэропорту Борисполь по состоянию на 9:15 утра вторника пока не отменяли рейсы. В ДСНС предупредили, что туман продержится в первой половине дня по всей Украине. Видимость составляет 200-500 метров.

В понедельник в аэропорту "Борисполь" приостановлено обслуживание в терминалах до получения результатов работы комиссии Госслужбы Украины по ЧС после того, как стало известно о появлении вредных летучих веществ из-за обработки полей на прилегающей территории.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Из аэропорта "Киев" не смогли вылететь несколько международных рейсов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
октября

Колдуна убили серебряной пуговицей

Катрин Денев засыпает в парике

Самое читаемое
Фотограф показал неуловимые моменты жизни на мистических фотографиях
Фотограф показал неуловимые моменты жизни на мистических фотографиях
33
 Просмотров: 78186
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
5
 Просмотров: 56404
&quot;Устали радоваться за других&quot; – Зеленскую упрекнули за постоянные поездки
"Устали радоваться за других" – Зеленскую упрекнули за постоянные поездки
4
 Просмотров: 43821
Инстаграм vs реальность: показали закулисье идеальных фото
Инстаграм vs реальность: показали закулисье идеальных фото
14
 Просмотров: 37251
Гонтарева ответила на черный юмор &quot;Вечернего квартала&quot;
Гонтарева ответила на черный юмор "Вечернего квартала" 2 Просмотров: 20853
Новости Киева
Ведущее западное издание изменило написание украинской столицы
Ведущее западное издание изменило написание украинской столицы Просмотров: 657
В Борисполе задерживаются 9 рейсов - назвали причину
В Борисполе задерживаются 9 рейсов - назвали причину Просмотров: 774
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
24
 Просмотров: 2853
Стрельба под Киевом: в полиции рассказали подробности
Стрельба под Киевом: в полиции рассказали подробности Просмотров: 657
Под Киевом расстреляли мужчину
Под Киевом расстреляли мужчину Просмотров: 1395
Больше всего комментируют
9
"Браво!" - Коломойский прокомментировал песню о Гонтаревой
8
Появилось видео с Луценко в Лондоне
4
Руководитель хора имени Веревки: Это я виноват
3
"Дно имеет дно" – сеть возмутило пение "Квартала" и хора Веревки
3
Хору Веревки предлагал петь о Гонтаревой "слуга народа"
Голосов: 5688
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua