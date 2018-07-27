"Интеру" подложили мину

Здание редакции телеканала "Интер" заминировали.

Вызов в 101 поступил около 6:50, сообщил "Информатор".

Автор: Информатор Здание "Интера" находится по адресу Дмитриевская, 30

Помещение закрыто, работников утренней смены редакции не пускают внутрь. Неизвестно, эвакуировали ли ночную смену персонала. На месте дежурят медики и пожарные.

Автор: Информатор Персонал, который пришел на утреннюю смену, не пускают в редакцию

На работу телеканала новость о заминировании не повлияла. С 7:00 продолжается трансляция "Марафона ко Дню Крещения Руси "Наша вера".

Автор: Информатор Говорят, на работу канала поиски мины не повлияли

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания продлил лицензию телеканала "Интер", хотя и выписал ему 4, 046 млн грн штрафа за трансляцию концерта к 9 мая.