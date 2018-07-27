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пятница, 27 июля 2018 11:00

"Интеру" подложили мину

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Здание редакции телеканала "Интер" заминировали.

Вызов в 101 поступил около 6:50, сообщил "Информатор".

Автор: Информатор
  Здание "Интера" находится по адресу Дмитриевская, 30
Здание "Интера" находится по адресу Дмитриевская, 30

Помещение закрыто, работников утренней смены редакции не пускают внутрь. Неизвестно, эвакуировали ли ночную смену персонала. На месте дежурят медики и пожарные.

Автор: Информатор
  Персонал, который пришел на утреннюю смену, не пускают в редакцию
Персонал, который пришел на утреннюю смену, не пускают в редакцию

На работу телеканала новость о заминировании не повлияла. С 7:00 продолжается трансляция "Марафона ко Дню Крещения Руси "Наша вера".

Автор: Информатор
  Говорят, на работу канала поиски мины не повлияли
Говорят, на работу канала поиски мины не повлияли

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания продлил лицензию телеканала "Интер", хотя и выписал ему 4, 046 млн грн штрафа за трансляцию концерта к 9 мая.

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