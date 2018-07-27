"Интеру" подложили мину

Здание редакции телеканала "Интер" заминировали.
Вызов в 101 поступил около 6:50, сообщил "Информатор".
Помещение закрыто, работников утренней смены редакции не пускают внутрь. Неизвестно, эвакуировали ли ночную смену персонала. На месте дежурят медики и пожарные.
На работу телеканала новость о заминировании не повлияла. С 7:00 продолжается трансляция "Марафона ко Дню Крещения Руси "Наша вера".
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания продлил лицензию телеканала "Интер", хотя и выписал ему 4, 046 млн грн штрафа за трансляцию концерта к 9 мая.
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