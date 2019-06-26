Инспекторы на велосипедах будут "охотиться" на запрещенную рекламу

Инспекторы Киеврекламы пересаживаются на велосипеды, чтобы успевать проверить предпринимателей города на добросовестность.
Иногда инспекторы проводят дни на выездах и не успевают и половину сделать, пишет в Facebook начальник Управления по вопросам рекламы КГГА Александр Смирнов.
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1 работник будет отвечать за 1 район и ездить по нему в поисках нарушений.
В центре Киева стало в 7 раз меньше рекламы. На ул. Саксаганского провели масштабный демонтаж.
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