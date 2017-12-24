Иностранец пытался дать взятку работникам "Борисполя"

Азербайджанец хотел незаконно пересечь границу. Фото: UA.News

Гражданин Азербайджана пытался дать взятку пограничникам отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в аэропорту "Борисполь".

Мужчина 1982 года рождения следовал рейсом "Баку-Киев". При прохождении паспортного контроля обнаружили, что ему запрещен въезд на территорию Украины из-за превышения срока пребывания в стране в прошлый раз.

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Иностранец попытался дать 4,5 тыс грн и $150.

Пограничники сообщили о попытке дать взятку полицейским. Мужчине на 3 года запретили пересекать границу.

Дончанам придется платить по 500 гривен взяток при пересечении линии разграничения. Об этом рассказала экс-советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Олеся Цыбулько.