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вторник, 25 декабря 2018 12:33

Инцидент в "Дукате": Полиция опровергла заявление активистов об отсутствии расследования

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Инцидент в &quot;Дукате&quot;: Полиция опровергла заявление активистов об отсутствии расследования
В полиции отметили, что заявления активистов об отсутствии производства по "Дукат" - не соответствует действительности. Фото: Сity

Полиция расследует попытку поджога выставочного центра "Дукат" на ул. Владимирская в Киеве по статье "Покушение на умышленное уничтожение имущества". Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в городе.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований, как и предусмотрено действующим законодательством, в течение суток с момента совершения правонарушения, то есть 15 декабря", - сообщает полиция Киева.

Отметим, что следователи квалифицировали произошедшее как покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества, поэтому уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины.

В полиции подчеркивают, что информация, которая была опубликована на странице "Галереи "Речовий доказ" о том, что полиция якобы отказалась открывать уголовное производство, не соответствует действительности.

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