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среда, 10 октября 2018 13:21

Художник оригинально поблагодарил СБУ
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Символизирует борьбу нашей спецслужбы с российским агрессором
Фото: facebook
Символизирует борьбу нашей спецслужбы с российским агрессором
Символизирует борьбу нашей спецслужбы с российским агрессором
Символизирует борьбу нашей спецслужбы с российским агрессором

На улицах Киева появились билборды с изображением казака-змееборца. Вместо змеиных голов художник Андрей Ермоленко нарисовал орлиные. Работу посвятил работникам Службы безопасности Украины.

"Я часто критикую СБУ. Но верю в них. Мы прогоним змея с нашей земли. Кланяюсь всем сознательным гражданам, которые ежедневно борются за независимость. Слава Украине!" - прокомментировал Ермоленко билборд в ФБ.

На идею вдохновила скульптура возле центрального офиса СБУ в Киеве, по словам автора. Она символизирует борьбу нашей спецслужбы с российским агрессором.

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"Как сотрудники СБУ противостоят вражеской РФ, так и весь украинский народ сплотился и не дает расползтись российской агрессии", - говорит Ермоленко.

Он напоминает, что украинцы всегда сдерживали нападения восточных ордынцев. В частности, монголо-татар, потомками которых являются россияне.

Такая позиция Ермоленко объясняет сделанную на билборде надпись: "Сотни лет на защиту от агрессоров. Ваша безопасность - наша забота".

В архиве научного общества Т. Шевченко в США нашли рисунок 1923-го, посвященный знаменитому балетмейстеру из Черкасской области, участнику Украинской революции Василий Авраменко. Изображен казак в сине-желтой одежде. Он рубит саблей змея цветов российского триколора. Подпись под рисунком: "Авраменко в роли Гонты отрубает голову гаду, что лезет в Украину".

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Дата
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