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среда, 28 апреля 2021 14:05

Хозяин пса-убийцы, который разорвал крохотную чихуахуа, останется безнаказанным

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Хозяин пса-убийцы, который разорвал крохотную чихуахуа, останется безнаказанным
Бойцовая собака до смерти загрызла чихуахуа. Фото: pixabay.com

Хозяина бойцовой собаки, которая насмерть загрызла чихуахуа, не задержали. Но заявление в полицию на мужчину поступило.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Оболонского района Киева.

"Его опросили, посмотрели на собаку и отпустили. К сожалению, нет состава преступления. Хозяин не натравливал своего пса на чихуахуа, не давал команду "фас", "порви". Его собака была на поводке, а маленькую собачку выгуливали без поводка. К сожалению, она подбежала к бультерьеру, а тот на нее напал и загрыз", - рассказали в полиции для "Сегодня".

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Пользователи в соцсетях утверждают, что на счету бойцовского пса уже не одна жертва. В полиции же уточнили, что на хозяина собаки-убийцы поступило лишь одно заявление, другая информация проверяется.

"Бойцовскую собаку не изымали, так как нет состава преступления. Но следственные действия по данному случаю будут проводиться и в дальнейшем", - добавили в полиции.

Упомянутая трагедия произошла 27 апреля вблизи детского сада в Оболонском районе Киева. Стаффордширский бультерьер загрыз чихуахуа. Хозяйка убитого животного утверждает, что владелец пса "не пытался его оттащить или сказать" фу", он просто безразлично пошел дальше, попивая пиво". В сети пишут, что мужчина ранее судим и его боятся соседи. А разорванное животное - не первая жертва бультерьера.

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