"Хотят запугать" - подозреваемый в нападении на ОП раскритиковал приговор в отношении себя

В Украине вручают подозрения активистам митинга под ОП. Фото: telegram/ssternenko

Активист Роман Ратушный собирается обжаловать решение судьи Печерского райсуда Киева Кристины Константиновой о назначении ему круглосуточного домашнего ареста. Убежден, что оно незаконно, потому что его причастность к делу о хулиганстве во время митинга под ОП не подтверждена доказательствами.

"Решение Константиновой однозначно будем оспаривать, хотя оно не является неожиданным для нас. Считаю ее заангажированной, потому что, очевидно, ее решение продиктовано другими обстоятельствами, а не исключительно должностными обязанностями", - объяснил Ратушный после заседания суда 29 марта.

Мужчина называет дело, в котором является подозреваемым, сфальсифицированным, чтобы он не мог в дальнейшем участвовать в акциях протеста и запугать других активистов.

"После акций на Банковой пошли слухи, будто Ратушный рисовал свастику, я опроверг это. Затем появляется видео Антона Геращенко, в котором моё фото с совершенно иной акции домонтированное к постороннему человеку, даже не так одетому. Я соответственно посылаю письмо-претензию к Геращенко и МВД. В результате мне дают подозрение и сажают на домашний арест. С доказательств моей причастности - абсолютно черные фото с белыми пятнышками, одно из которых, со слов прокуратуры, есть я, и показания полицейского полка особого назначения. Сказала, что она якобы меня видела там, но описала не мене в тот день, а моё фото из приложения "Дія". Хотя я показал судьи настоящие фото, на которых не имею щетины, одетый в зеленую куртку без капюшона, а не черную с. Также той полицейской дали 4 фото на опознание и только моё было помечено красным треугольником, очевидно подсказывало ей, которое выбирать".

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Правозащитница Ратушного Евгения Закревская во время суда заявила, что активист вообще не может быть подозреваемым в уголовном производстве, поскольку момент вручения подозрения не соответствует дате его составления и подписания. А из текста подозрения и материалов ходатайства квалифицирующие признаки преступления отсутствуют.

"Заявлений от пострадавших не поступало. Столкновений с полицейскими не установлено. Предметом, который, как считают, нужен для причинения телесных повреждений является файер. Хотя полиция обычно не препятствует использованию файеров. На этот раз они летели в здание, в этом разница. Но зданию не можно предоставить телесные повреждения. В этом деле есть избыточная квалификация".

20 марта общественность пришла под Офис президента на акцию "Не слышишь? Увидишь" в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненка. Требовали отставки генерального прокуроркы Ирины Венедиктов, министра внутренних дел Арсена Авакова. Во время акции разрисовали фасад, зажигали файеры, выбили стекло в дверях, запускали фейерверки.