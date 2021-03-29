"Хотят запугать активистов: подозреваемый в нападении на ОП раскритиковал приговор в отношении себя

В Украине вручают подозрения активистам митинга под ОП. Фото: telegram/ssternenko

Активист Роман Ратушный собирается обжаловать решение судьи Печерского райсуда Киева Кристины Константиновой о назначении ему круглосуточного домашнего ареста. Убежден, что оно незаконно, потому что его причастность к делу о хулиганстве во время митинга под ОП не подтверждена доказательствами.

"Решение Константиновой однозначно будем оспаривать, хотя оно не является неожиданным для нас. Считаю ее зангажированной, потому что очевидно ее решение продиктовано другими обстоятельствами, а не исключительно должностными обязанностями", - пояснил Ратушный после заседания суда 29 марта.

Мужчина называет дело, в котором является подозреваемым, сфальсифицированным, чтобы он не мог в дальнейшем участвовать в акциях протеста и запугать других активистов.

"После акций на Банковой, пошли слухи будто Ратушный рисовал свастику, я опроверг это. Затем появляется видео Антона Геращенко, в котором мое фото с совершенно иной акции домонтоване к постороннего человека, даже не так одета. Я соответствии посылаю письмо-претензию к Геращенко и МВД. В результате мне дают подозрение и сажают на домашний арест. С доказательств моей причастности - абсолютно черные фото с белыми пятнышками, одной из которых, со слов прокуратуры, есть я и показы полицейской полка особого назначения. Сказала, что она якобы меня видела там, но описала не мене в тот день, а мое фото из приложения "Дия". Хотя я показал судьи настоящие фото, на которых не имею щетины, одетый в зеленую куртку без капюшона, а не черную с. Также той полицейской дали 4 фото на опознание и только мое было замечено красным треугольником, очевидно подсказывало ей, которое выбирать".

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Правозащитница Ратушный Евгения Закревская во время суда заявила, что активист вообще не может быть подозреваемым в уголовном производстве, поскольку момент вручения подозрения не соответствует дате его составления и подписания. А из текста подозрения и материалов ходатайство квалифицирующий признак преступления отсутствует.

"Заявлений от пострадавших не поступало. Столкновений с полицейскими не установлено. Предметом, который, как считают, нужен для причинения телесных повреждений является файер. Хотя полиция обычно не препятствует использованию файеров. На этот раз они летели в здание, в этом разница. Но здания не можно предоставить телесные повреждения. В этом деле есть избыточная квалификация".

20 марта общественность пришла под Офис президента на акцию "Не слышишь? Увидишь" в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненка. Требовали отставки генерального прокуроркы Ирины Венедиктов, министра внутренних дел Арсена Авакова. Во время акции разрисовали фасад, зажигали файеры, выбили стекло в дверях, запускали фейерверки.