Хотят ограбить киевлян. Кому принадлежит придомовая территория

Киевлян планируют заставить платить за парковку во дворах. Фото: pixabay.com

Столичные власти планируют сделать парковку во дворах Киева платной. Однако такое решение будет незаконным.

ОСМД не смогут оформить придомовую территорию на себя, заявил экономический эксперт Борис Кушнирук в Facebook.

"Плата за парковку авто на придомовых территориях - еще один способ ограбления киевлян", - написал он.

Жителей города хотят заставить платить за парковку на придомовой территории, которая априори им же и принадлежит, по словам Кушнирука. Однако местные власти уверяют, что территория принадлежит муниципалитету.

"Местная власть, нынешняя или еще советских времен, предоставляя согласие на жилищное строительство, автоматически передает землю не только непосредственно под домом, но и с придомовой территорией. Границы этих придомовых территорий четко определяются решением местных советов. То есть одновременно с правом собственности на квартиру в жилом доме его владельцы автоматически приобретают право на землю под этим домом и на придомовую территорию", - пишет Кушнирук.

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Об этом свидетельствует правовая природа соотношения прав собственности на землю и всех ее улучшений, в том числе в качестве построенного на нем жилого дома и его придомовой территории. То есть без права пользования придомовой территорией не может существовать и права владения жильем.

"Киевские бонзы, обнаглевшие от ощущения полной безнаказанности, говорят, что, мол, ОСМД и ЖСК могут оформить придомовые территории на себя. А также смогут поставить шлагбаумы, чтобы там никто другой не мог припарковаться. Если ОСМД и ЖСК оформят придомовые территории на себя, тогда жители не будут платить за парковку там своих авто", - сказал Кушнирук.

15 июня 2021 года в КГГА анонсировали повышение тарифов на парковку для частных автомобилей. Стоимость планировали увеличить на парковку в центре города и на прилегающих территориях. С 1 июля парковки в центре столицы подорожали в три раза. 29 июля городские власти сообщили, что планируют установить плату за парковку возле жилых домов. Земля, мол, принадлежит муниципалитету, а потому имеет право устанавливать плату за парковку авто где угодно, в том числе во дворах жилых домов.