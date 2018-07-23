Грузовик влетел в кафе - водитель сбежал

Грузовик влетел в кафе на улице Искровской в Соломенском районе Киева.
ДТП произошло в ночь на понедельник, 23 июля, сообщает Newsone.
По предварительной информации, в салоне автомобиля находились три человека – водитель и два пассажира. Все они сбежали с места ДТП.
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На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов.
Владелец кафе, который находится на месте инцидента, комментировать ситуацию отказался.
Проект Vegan City запустил карту киевских заведений с веганский пищей. На карте, помимо собственно веганских /вегетарианских кафе, ресторанов и стритфуд-кафе, размещены всеядные заведения, в которых есть растительное меню.
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