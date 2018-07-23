Грузовик влетел в кафе - водитель сбежал

Грузовик влетел в кафе на улице Искровской в Соломенском районе Киева.

ДТП произошло в ночь на понедельник, 23 июля, сообщает Newsone.

По предварительной информации, в салоне автомобиля находились три человека – водитель и два пассажира. Все они сбежали с места ДТП.

Автор: Newsone В Киеве ночью грузовик влетел в кафе

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Автор: Newsone По предварительной информации, водитель и два пасажира сбежали с места ДТП

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов.

Владелец кафе, который находится на месте инцидента, комментировать ситуацию отказался.

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