Громкий ремонт в столичных квартирах могут запретить

В связи с карантинными ограничениями и необходимостью работать из дома, а также для предотвращения распространения Covid-19, киевлянка просит запретить громкие ремонты в квартирах столицы.
Соответствующая петиция появилась на сайте Киевсовета 1 декабря. Ее автор - Карина Бондарчук.
Она предлагает запретить громкие ремонты на период карантина в рабочее время после 18:00 в многоквартирных заселенных домах, которые были введены в эксплуатацию более 3 лет назад.
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Среди предлагаемых запрещенных инструментов:
- перфоратор;
- болгарку;
- молоток;
- дрели.
Петицию уже подписали 44 человека из необходимых 10 тыс. для ее рассмотрения.
Украинцы требуют ввести смертную казнь за коррупционные преступления государственных чиновников. Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Верховной Рады.
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