Громкий ремонт в столичных квартирах могут запретить

В Киеве могут запретить громкие ремонты в квартирах на время карантина. Фото: pixabay.com

В связи с карантинными ограничениями и необходимостью работать из дома, а также для предотвращения распространения Covid-19, киевлянка просит запретить громкие ремонты в квартирах столицы.

Соответствующая петиция появилась на сайте Киевсовета 1 декабря. Ее автор - Карина Бондарчук.

Она предлагает запретить громкие ремонты на период карантина в рабочее время после 18:00 в многоквартирных заселенных домах, которые были введены в эксплуатацию более 3 лет назад.

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Среди предлагаемых запрещенных инструментов:

- перфоратор;

- болгарку;

- молоток;

- дрели.

Петицию уже подписали 44 человека из необходимых 10 тыс. для ее рассмотрения.

Украинцы требуют ввести смертную казнь за коррупционные преступления государственных чиновников. Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Верховной Рады.