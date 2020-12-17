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четверг, 17 декабря 2020 12:03

Грабитель сорвал серьги с прохожей - его постигла мгновенная кара

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Вчера днем, 16 декабря, столичные патрульные задержали злоумышленника, который сорвал с женщины золотые серьги на ул. Королева и начал убегать.

Об этом сообщила патрульная полиция города.

Автор: Патрульная полиция Киева
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"Направляясь на вызов полицейские увидели гражданина, который выбегал со двора, его догонял мужчина. Заметив патрульных беглец растерялся, вследствие чего поскользнулся и упал. Инспекторы задержали гражданина, который так и не выпустил свой "трофей" с рук", - говорится в сообщении.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа.

Автор: Патрульная полиция Киева
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Задержать грабителя помог неравнодушный прохожий, бежавший за ним

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Столичные правоохранители задержали 26-летнего мужчину, который выбирал одиноких женщин и бил камнем по голове.

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